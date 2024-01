Landkreis Dillingen

vor 17 Min.

Das bietet der Landkreis Dillingen in den letzten Ferientagen

Plus Im Kesseltal landwirtschaftliche Kenntnisse erwandern, im Gundelfinger Moos Tiere beobachten oder nur eine Runde Uno? Das gibt's im Dillinger Land zu erleben.

Von Dominik Bunk

Die Zeit für Punsch, Plätzchen und Co. ist, zumindest offiziell, vorbei. Das neue Jahr begrüßte die Welt mit Feuerwerk, in einigen asiatischen Ländern sogar mit riesigen Hologrammen. Was noch bleibt, sind die letzten Tage der Weihnachtsferien. Und wie Familien mit Kindern und Jugendlichen diese abwechslungsreich im Kreis Dillingen verbringen können, dafür haben wir einige Tipps gesammelt – die auch bei kalt-nassem Wetter abseits vom Bildschirm Spaß bringen.

Denn diese Zeit ist wertvoll für das Miteinander, sagt die Psychologin Antje Werner von der Kinder- und Jugendhilfe Dillingen. Natürlich könne man auch zusammen Filme oder Serien schauen. Doch dabei lerne der Nachwuchs nicht, "mit Frustration umzugehen, wenn man verliert". "Deshalb sind Brettspiele so wichtig", sagt Werner. Aber auch andere Spieleklassiker wie Uno tragen ihrer Meinung nach dazu bei, mit solchen Situationen umzugehen. Wichtig sei, dass Familien Zeit zusammen, auch ohne direkten Lernanspruch, verbringen.

