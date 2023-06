Das sagen Direktkandidaten aus der Region zur Causa Aiwanger

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) sprach davon, dass man die "Demokratie zurückholen" müsse. Das sagen Landtags-Direktbewerber aus unserem Stimmkreis dazu.

Bei einer Demonstration in Erding gegen das Heizungsgesetz der Ampel-Koalition sprachen unter anderem Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) und Hubert Aiwanger ( Freie Wähler). Insbesondere der Wirtschaftsminister steht nun im Kreuzfeuer. Er sagte unter anderem, dass sich eine "schweigende Mehrheit" die "Demokratie zurückzuholen" müsse. "Berliner Chaoten" müsse man "vor sich hertreiben". Seitdem hagelt es ob dieser Wortwahl öffentliche Kritik, vor allem aus dem Lager der Ampel-Parteien, aber auch von anderen Parteien und Gruppen. Wir haben die Direktkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien in der Region gefragt, was sie von den Äußerungen Aiwangers und der daraus gefolgten Debatte halten:

Manuel Knoll ( CSU ): Der Höchstädter geht auf deutlichen Abstand zum Chef des Koalitionspartners seiner Partei. "Bei Aussagen, wie "Demokratie zurückholen" oder "sogenannter Bundeskanzler" habe ich auch Bauchschmerzen", so Knoll . Als stellvertretender Ministerpräsident stehe Aiwanger in der Verantwortung, sollte mit gutem Beispiel vorangehen und das Vertrauen in die repräsentative Demokratie stärken. "Wer hier mit dem Feuer spielt und die Rechtmäßigkeit unseres politischen Systems infrage stellt, nimmt größeren gesellschaftlichen Schaden mutwillig in Kauf", findet der CSU-Mann.

