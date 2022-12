Das Wetterjahr war 2022 auch im Landkreis Dillingen ein Rekordjahr

Ein extrem heißer Sommer und Temperaturen bis zu Minus 20 Grad: Benjamin Grimm erklärt die Phänomene und erklärt, welche Rolle der Klimawandel dabei spielt.

Es hat lange gut ausgesehen, aber für richtig weiße Weihnachten hat es nicht gereicht. Nach der Kälte kam der Regen und die ganze Schneepracht war dahin. Zumindest in großen Teilen. Hier und da hat sich die weiße Schicht auch an Heilig Abend nicht vertreiben lassen. Immerhin. Aber: Es ist doch recht "warm" geworden, oder?



Benjamin Grimm: Stimmt. Aber es war schon kalt. Der bisher kälteste Tag 2022 war tatsächlich erst Mitte Dezember. Und hier war erneut die Wetterstation der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) in Frauenriedhausen auffallend. Dort wurden am 17. Dezember bei begünstigten Verhältnissen mit Schneedecke und klarem Himmel bitterkalte Minus 19,1 Grad gemessen, gefolgt von Bachhagel mit Minus 18 Grad. An der gemeinsamen Station von Kachelmannwetter und der Versicherung Vereinigte Hagel für Landwirte waren es in Höchstädt/Sonderheim Minus 17,1 Grad und in Fristingen Minus 16,1 Grad.

So soll Winter ja sein....



Grimm: Eben. Für Mitte Dezember respektable Tiefstwerte.

Dramatische Szenen spielten sich wegen des Starkregens 2022 im Zusamtal ab. In der Hauptstraße in Wertingen entstand ein reißender Bach. Foto: Feuerwehr (Archivbild)

Erinnern wir uns kurz an den wunderbaren Sommer den wir dieses Jahr hatten. Mehr geht nicht, oder?



Grimm: Der Rekordtag mit Rekordhitze war der 20. Juli. An diesem Tag registrierten Wetterstationen im Landkreis Tageshöchstwerte von 37,1 Grad in Frauenriedhausen, 36,9 Grad in Fristingen und 36,1 Grad in Bachhagel. Bei unseren Nachbarn im Kreis Heidenheim wurden in Hermaringen-Allewind gar 37,5 Grad gemessen.

Apropos Rekord: 2022 ist aus Sicht von Wetterexperten und - expertinnen so oder so sensationell, oder?



Grimm: Sagen wir so: Schwere Unwetter mit Stürmen und vor allem größere Starkregenereignisse, wie wir sie die letzten Jahre im Landkreis Dillingen immer wieder hatten, blieben 2022 zum Glück aus. Zwar gab es am 19. August vor allem nachmittags heftige Regenfälle im Kreis. Größere Probleme blieben aber aus. Trotzdem wird das Wetterjahr 2022 ein Rekordjahr. Es wird deutschlandweit aller Voraussicht nach eines der wärmsten Jahre, wenn nicht das Wärmste seit Messbeginn 1881. Hierüber werden die letzten Tage des Jahres noch entscheiden.

Benjamin Grimm, Wetterbeobachter im Landkreis Dillingen. Foto: Grimm

Gab es besondere Wetterphänomene im Kreis?



Grimm: Zu den Auffälligkeiten zählt, dass fast jeder Monat des Jahres überdurchschnittlich zu warm war. Die vergangenen drei Herbstmonate waren alle samt deutlich zu warm. Höchsttemperaturen, die vorher noch nie gemessen wurden, und Trockenheit bereits zum Jahresbeginn und Mitte des Jahres waren passende Begleiterscheinungen von diesem Rekordjahr. Interessant war aber auch ein nicht alljährliches Wintergewitter, das in der Nacht vom 6 auf 7. Februar über uns zog. Hierbei waren die Niederschlagsmengen in Form von Schnee nicht all zu hoch, jedoch konnte im Landkreis gebietsweise über mehrere Stunden ein Blitzspektakel beobachtet werden. Einer sehr schneearmen zweite Winterhälfte 21/22 folgte Anfang April nochmals ein heftiger Wintereinbruch. Dort lagen dann mit teils 20 Zentimeter im Landkreis - so viel Schnee wie selten im ganzen vergangenen Winter. Dazu gab es gebietsweise nochmals Tiefstwerte bis knapp Minus 10 Grad. Nicht unbedingt extrem, aber doch seltener ein derartig später Wintereinbruch. Und dann gab es ja noch Mitte des Jahres diese große Hitze und Trockenheit.

Wie schaut es mit Regentagen aus?



Grimm: Niederschlagreichster Monat 2022 war der August. Hier fielen am 19. August nach zuvor teils wochenlanger Trockenheit Tagesmengen zwischen 50 und 100 Millimeter Niederschlag im Landkreis Dillingen. Zudem glich ein überdurchschnittlich niederschlagsreicher Herbst das Jahresdefizit von teils 300 Millimeter noch teilweise aus. Es wird auch in Zukunft mal kühlere und nassere Jahre geben. Wobei Extreme, wie Trockenheit, dann wieder Unwetter mit Starkregen und Hagel doch zunehmen. Und mit den Rekordwerten dieses Jahres sieht man deutlich, dass auch die 40 Grad im Landkreis Dillingen in nicht mehr all zu weiter Ferne sind.

Was war das für ein Sommer: Wochenlang gab es auch im Kreis Dillingen Höchsttemperaturen. Im Dillinger Eichi wurde das ausgiebig genossen. Foto: Karl Aumiller (Archivbild)

Wie stark wirkt sich der Klimawandel bei uns aus?



Grimm: Hitzewellen, Temperaturrekorde, die sämtliche Aufzeichnungszeiträume sprengen, große Trockenheit und zugleich aber auch schwere Unwetter mit Starkregenereignissen wie wir sie zuletzt 2021 in Wertingen erlebt haben, sind wohl deutliche Begleiter des Klimawandels.

Wie wirkt sich der Klimawandel verbunden mit den Wetter-Extremen auf die Natur aus?



Grimm: Hierfür sind unter anderem phänologische Beobachtungen des Deutschen Wetterdienstes auch bei uns im Kreis sehr wichtig. Es werden die jährlich wiederkehrenden Erscheinungen in der Pflanzenwelt wie Austrieb, Blüte und Blattentwicklung aufgezeichnet. Dort sieht man, dass es mittlerweile teils deutliche Verschiebungen im Zeitraum gibt. So blüht die Haselnuss, eine wichtige Zeigerpflanze für Allergiker mittlerweile bereits oft schon im Januar.

Zur Person: Benjamin Grimm ist Wetterbeobachter und zeichnet alle Geschehnisse unter anderem für den Deutschen Wetterdienst auf.