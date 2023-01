Landkreis Dillingen

vor 45 Min.

Dieser Komet ist auch im Landkreis Dillingen zu sehen

Plus Der Komet C/2022 E3 (ZTF) kann in diesen Tagen wahrscheinlich auch mit bloßem Auge im Nordwesten beobachtet werden. Manche freuen sich, anderen schlafen lieber.

Von Günter Stauch

Die Distanz zwischen Wertingen und der neuen Arbeitsstelle des Landrats Markus Müller in Dillingen fällt mit weniger als 20 Autokilometern relativ überschaubar aus. Wenn er an C/2022 E3 (ZTF) denkt, kommen dem ersten Mann des Landkreises allerdings ganz andere Dimensionen in den Sinn. So lautet der sperrige Name des Kometen, der gerade hoch am Nachtfirmament schimmert. "Durch dieses besondere Himmelsereignis wird uns wieder deutlich aufgezeigt, wie unendlich und nah das Universum gleichermaßen ist und welche ungeahnten Kräfte um uns wirken", erinnert Müller, der vor rund einem halben Jahr an die Spitze der Behörde an der Großen Allee 24 aufgestiegen war. Ob der Landrat mit seiner Einschätzung deutlich machen möchte, dass die Annäherung des geheimnisvollen Himmelskörpers in den kommenden Tagen auf "nur" noch 43 Millionen Kilometer – astronomisch gesehen – lediglich einem Katzensprung gleicht? Zumal in dieser Branche sonst eher in Abermilliarden von Kilometern, Astronomischen Einheiten oder sogar Lichtjahren gerechnet wird.

