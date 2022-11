Landkreis Dillingen

vor 16 Min.

Der Tierarzt-Besuch wird auch im Landkreis Dillingen teurer

Plus Die Gebühren für Leistungen bei Veterinärmedizinern werden um 20 Prozent erhöht. Warum praktizierende Ärzte in der Region dahinterstehen.

Von Ulrike Hauke Artikel anhören Shape

Tierliebe wird künftig (noch) teurer: Ab 22. November gilt für sämtliche Tierhalter in der Bundesrepublik die vom Bund verordnete zwanzigprozentige Gebührenerhöhung für die Leistungen der Veterinärmediziner und -medizinerinnen. Laut Bundestierärztekammer (BTK) würde erstmalig seit 1999 die Gebührenordnung umfassend an die neuen medizinischen Verfahren und technischen Entwicklungen in der Tiermedizin angepasst. Heiko Färber vom Bayerischen Tierärzteverband sprach in einem Interview zum Thema im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sogar vom eklatanten Fachkräftemangel und vom spürbaren Praxissterben im Land. "Unser Beruf muss wieder attraktiver werden."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen