Die Sternsinger im Kreis Dillingen sind wieder unterwegs

Unzählige Kinder und Jugendliche ziehen von Haus zu Haus und sammeln dieses Mal für Amazonien. Aber wird ihnen auch immer die Tür geöffnet? Und warum sind in Wertingen auch „Senioren“ unterwegs?

Na, wer klingelt denn da? Wer in diesen Tagen seine Haustür öffnet, der kann durchaus damit rechnen, dass Könige draußen warten. Die Sternsinger, auch bei uns im Landkreis Dillingen, sind wieder unterwegs. Die unzähligen Kinder, Jugendlichen und die Verantwortlichen der Pfarreien gehen wieder von Haus zu Haus. Das Motto in diesem Jahr lautet dabei: „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“. Die Bewahrung der Schöpfung und der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur stehen 2024 im Fokus der Aktion Dreikönigssingen. Dort und in anderen Regionen der Welt setzen sich Partnerorganisationen der Sternsinger dafür ein, dass das Recht der Kinder auf eine geschützte Umwelt umgesetzt wird – und genau dafür sammeln auch unsere „Könige“ im Kreis Dillingen.

Aber wie hoch ist eigentlich die Spendenbereitschaft der Menschen? Anders formuliert: Wer öffnet den Sternsingern eigentlich noch die Tür? Stephan Karg, Mesner in Höchstädt, muss nicht lange überlegen. „Die allermeisten Menschen warten sogar auf die Sternsinger. Und ich muss sagen: Es wird immer noch viel gespendet, was uns natürlich freut.“

In Höchstädt gibt es bald einen neuen Mesner

Seit Mittwochmorgen sind in der Pfarrei vier Gruppen unterwegs. Es braucht in Höchstädt keine Anmeldung, die Ministranten und ihre Betreuer ziehen durch alle Straßen. „Wir sprechen uns dann abends ab, wo es noch fehlt“, erklärt Karg, der seit mehr als 40 Jahren die Aktion begleitet. Er erzählt, dass es vereinzelt vorkommen kann, dass die Sternsinger abgewiesen werden. „Aber diese Anzahl ist verschwindend gering“, so Karg, der ab 1. März der neue Bürgermeister in Höchstädt ist und damit letztmals für die Sternsinger verantwortlich ist. „Die Aktion ist wichtig, sie ist eine Tradition und darf nicht fehlen“, sagt er.

So sieht das auch Walter Hieber. Mindestens genauso lange hat der Gundelfinger die Sternsinger begleitet – und über viele, viele Jahre ist er dabei auch immer selbst in eine Rolle geschlüpft. „Ich war immer der schwarze König“, erzählt er und schwärmt, dass es jedes Jahr ein Höhepunkt gewesen sei. Mittlerweile ist er selbst zwar nicht mehr aktiv dabei – „man wird älter“ -, aber Hieber weiß, dass auch in Gundelfingen die Menschen auf die Drei Könige warten. „Es ist eine lange Tradition. Die Sternsinger-Aktion kennt man und schätzt man“, sagt er. Auch in der Gärtnerstadt ziehen die Ministranten von Haus zu Haus. Dort, wo keiner anzutreffen ist, wird ein Zettel hinterlassen, dass die Sternsinger da waren – mit der Option eines Spendenzettels. „Und wer nicht aufmacht, der macht eben nicht auf“, so Hieber.

Die Sternsinger sind auch im Zusamtal unterwegs

Überraschungen erleben die Kinder immer, die als Sternsinger durch die Straßen ziehen. Das kann Anna-Maria Maul bestätigen. Sie ist Pastoralassistentin der Pfarreiengemeinschaft Wertingen und kümmert sich um die kleinen Könige, Sternträger und Sammler. Dieses Jahr erlebte Maul selbst eine freudige Überraschung, ehe die Aktion überhaupt startete. Der Grund: In Wertingen meldeten sich besonders viele Kinder, die bei der Aktion dabei sein wollten. „Heuer sind es über 30 Buben und Mädchen“, freut sich Maul. Die Gewänder hätten für diese Schar gerade noch gereicht. Unterwegs sind seit Mittwoch nicht nur Ministranten, sondern alle Kinder ab der dritten Klasse, die sich für die Aktion gemeldet haben. In der Zusamstadt gibt es außerdem eine Besonderheit: Am Dreikönigstag ziehen die sogenannten „Senioren“ von Tür zu Tür. Das sind meist ehemalige Ministranten, die nun in der Pfarrjugend aktiv und teilweise über 30 Jahre alt sind. Einige Wertinger und Wertingerinnen freuen sich, wenn sie in den Erwachsenen ehemalige Messdiener erkennen.

Sternsinger dürfen in Wertingen auch in einen Stall gehen

Bis dahin sind in der Zusamstadt aber die Jüngeren unterwegs. „Ganz viele Leute warten schon auf den Besuch der Sternsinger“, berichtet die Pastoralassistentin. Und es gebe einige, die ganz betrübt sind, wenn sie den Besuch der Gruppe verpassen. Im vergangenen Jahr durften die Sternsinger den Segen samt Weihrauch auch in einen Stall bringen. Das habe die Kinder besonders gefreut. Aber es gebe auch Bewohner und Bewohnerinnen, die die Sternsinger abweisen, berichtet Anna-Maria Maul. Woran das liegt, weiß sie nicht. Sie kann nur vermuten, dass einige vielleicht die Aktion nicht kennen oder mit der Kirche nichts zu tun haben wollen.

In Lauterbach, einem Ortsteil von Buttenwiesen, bleiben nur einige wenige Türen zu, wenn die Sternsinger kommen. Meist werden die Kinder, die dort sogar für Groß und Klein noch singen, freudig erwartet. Bei einem Haus mussten sich die Mädchen und Buben am Mittwoch sogar längere Zeit gedulden, bis alle sieben Familienmitglieder samt der Oma an der Tür standen, um die Sternsinger zu hören. Das berichtet Sandra Proksch, die gemeinsam mit der Mesnerin Gabriele Kraus die Aktion in Lauterbach betreut. Dort sind 22 Buben und Mädchen im Einsatz, die aufgeteilt in kleinere Gruppen durch die Straßen ziehen. In dem Ort kenne fast jeder jeden, erklärt Proksch. Deshalb wollen gerade so manche Älteren wissen, zu welcher Familie ein Sternsinger gehört.

Nur die Hunde in Lauterbach sind zum Teil unfreundlich

In Lauterbach würden die Türen oft schon geöffnet, bevor die Sternsinger klingeln. Die Mädchen und Buben freuen sich nicht nur über die Spenden für Kinder in Not. Sie erhalten darüber hinaus auch Süßigkeiten, die sie behalten dürfen. Doch eines ist den Kindern aufgefallen. Seit Corona gebe es deutlich mehr Hunde. Die Mädchen und Buben bedauern, dass einige der Vierbeiner nicht gerade brav seien, berichtet Proksch. Aber ansonsten würden die Sternsinger meist super-freundlich aufgenommen.