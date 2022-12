Diese Regeln gelten für Silvester im Landkreis Dillingen

Welche Feuerwerkskörper dürfen überhaupt abgebrannt werden? Eine Übersicht und eine dringende Bitte von Landrat Markus Müller.

Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern, sogenannten pyrotechnischen Gegenständen, birgt bei unsachgemäßer Handhabe Gefahren in sich. Deshalb ruft Landrat Markus Müller die Bevölkerung am Silvester- und Neujahrstag zu einem besonders umsichtigen Umgang mit Feuerwerkskörpern und zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften auf.

"Damit können Personen- und Sachschäden vermieden werden", betont Müller. Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 dürfen ohne behördliche Erlaubnis nur am 31. Dezember und am 1. Januar und auch nur von Personen abgebrannt werden, die das 18. Lebensjahr bereits vollendet haben. So steht es in der Pressemitteilung des Dillinger Landratsamtes.

Nicht in der Nähe von Kirche und Krankenhaus

Weiter heißt es, dass das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen in gefährlicher Nähe von Gebäuden und feuerfangenden Sachen grundsätzlich verboten ist. Nach den sprengstoffrechtlichen Vorgaben gilt dies insbesondere für das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern sowie Kinder- und Altenheimen. Für den Verkauf von Feuerwerkskörpern gilt das grundsätzliche Verbot der Abgabe von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie 2 an Personen unter 18 Jahren.

Was im Kreis Dillingen verkauft werden darf

In Verkaufsräumen dürfen pyrotechnische Gegenstände -ausgenommen Knallbonbons - in Schaufenstern nicht, im Übrigen nur in Schaukästen ausgestellt werden. Dies gilt nicht für pyrotechnische Gegenstände in speziell zugelassenen Verpackungen (Blisterverpackungen). Wer vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften über den Vertrieb, die Lagerung, das Überlassen und das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen zuwiderhandelt, kann mit einer hohen Geldbuße belangt werden. (AZ)

