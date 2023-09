Landkreis Dillingen

vor 31 Min.

Doppelt hält besser: Diese Zwillinge kommen in die erste Klasse

2 x 2: Diese beiden Zwillingspaare kommen gemeinsam in die erste Klasse der Aschbergschule in Weisingen. Von links sind zu sehen: Leni, Leon, Timo und Laura.

Plus In Weisingen, Syrgenstein und Wertingen haben gleich mehrere Geschwisterpaare am Dienstag ihren ersten Schultag. Worauf sich die Buben und Mädchen am meisten freuen.

Die Riemchensandalen haben sie von ihrer Cousine aus Brasilien geschenkt bekommen. Passend dazu tragen Leni und Laura weiße Sommerkleider mit bunten Blümchen. In den Haaren haben sie karierte Schleifchen und natürlich sehen auch ihre Schulranzen identisch aus: lila mit einem großen Einhorn. Einzig ihre Schultüten sind unterschiedlich.

Leni hat eine mit Pferd Pegasus und glitzernden Flügeln und die von ihrer Schwester Laura hat viele große und kleine Herzen. Natürlich glitzern auch die. "Mama und Papa haben die gebastelt", erzählen die sechsjährigen Zwillinge aus Weisingen, aber: "Wir wissen noch nicht, was drin ist." Erst an ihrem allerersten Schultag. Die beiden Mädchen kommen am Dienstag in die erste Klasse der Grundschule am Aschberg in Weisingen. Auch für sie beginnt wie für hunderte Kinder im Landkreis Dillingen damit ein neuer, wichtiger Lebensabschnitt. In diesem Schuljahr gibt es aber einige Besonderheiten, anders formuliert: Auffällig viele Zwillinge haben ihren ersten Schultag. Und an der Weisinger Aschbergschule sind Leni und Laura Wengenmayer aus Weisingen, die auf jeden Fall auch nebeneinander sitzen wollen, nicht das einzige Zwillingspaar.

