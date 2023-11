Drei Vereine auf internationaler Friedenswallfahrt

Die Soldatenvereine aus Emersacker, Wertingen und Demmingen waren in Salzburg bei den großen Festlichkeiten mit dabei - inklusive ihrer Fahnen.

Die Idee ist schon einige Jahre alt. Die Kameraden aus Demmingen (Landkreis Heidenheim) haben die Vereinsmitglieder des Soldaten- und Kriegervereins Emersacker immer wieder mal darauf angesprochen, mit der Fahne auf die internationale Friedenswallfahrt nach Salzburg in Maria Plain zu gehen. Ende September war es dann endlich so weit: Mit vier Autos und 17 Personen sowie drei Fahnen aus Emersacker, Demmingen und Syrgenstein ging es an diesem frühen Samstagmorgen los.

Auf der Anfahrt gab es eine kleine Brotzeit, so dann besuchte die Gruppe die Flugwerft des Deutschen Museums in Oberschleißheim (München). Danach ging es weiter Richtung Salzburg und nach zähem Verkehr waren die Kameraden beim Salzburger Artilleristenbund angekommen. Nach dem Abendessen durfte man deren Generalversammlung beiwohnen, bei der auch Kameraden aus der Reisegruppe unter anderem für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden. Auch zwei Herren mit österreichischen Uniformen aus der Zeit des 1. Weltkrieges waren dabei anwesend.

Viele Ehrengäste waren in Wien dabei

Am nächsten Morgen fuhr der kleine Konvoi aus dem Kreis Dillingen zum wenige Kilometer entfernten Aufstellbereich der Wallfahrtsteilnehmer an der Plainlinde. Dieser liegt unterhalb der Wallfahrtsbasilika Maria Plain, die hoch oben auf einem Berg thront. Um 10 Uhr begann die Messe, die als Feldmesse ausgelegt war und die Fahnen stellten sich bei absolutem Kaiserwetter im Dreiviertel-Bogen an dem Kirchen Plateau auf. Unter den zahlreichen Ehrengästen konnte der Salzburger Artelleristenbund auch den Landeshauptmann (Ministerpräsident) des Bundeslandes Salzburg Wilfried Haslauer und Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf sowie viele weitere Abgeordnete und Vertreter aus Politik und Militär begrüßen.

Auch der Erzabt war dabei

Die Offiziellen sprachen 1000 Kameraden und von 99 anwesenden Vereinen, aber nach eigenen Zählungen waren es über 110 Fahnen, was aber auch an den Anmeldungen gelegen haben könnte. Denn auch die drei deutschen Vereine hatten sich nicht angemeldet. Militärsuperior Richard Weyringer und Erzabt Korbinian Birnbacher zelebrierten diese 37. Internationale Friedenswallfahrt, die eigentlich schon seit dem 19. Jahrhundert besteht und vor 37 Jahren in Friedenswallfahrt umbenannt wurde.

Umrahmt wurde der Gottesdienst von der Salzburger Militärkapelle. Im Anschluss daran wurde das neue Landesehrenmal eingeweiht. Unter den vielen Rednern waren auch der Militärkommandant von Salzburg und der Schöpfer des Ehrenmals, die ihre Laudatio hielten. Nach über zweieinhalb Stunden waren die Feierlichkeiten zu Ende. Ein beeindruckendes Erlebnis für die die drei Gruppen aus dem Landkreis Dillingen, wie sie es im Nachhinein berichten. (AZ)