Landkreis Dillingen

vor 34 Min.

Ein Gewitter mit viel Energie, aber wenig Regen

Was für ein Anblick, was für ein Foto: Thomas Baumgart ist diese Blitzaufnahme am Dienstagabend in Dillingen gelungen.

Plus Vor allem der Wind ist am Dienstagabend mit einem ordentlich Tempo durch den Kreis Dillingen gefegt. Von Abkühlung aber keine Spur. Und es wird noch tropischer. Das sind die Aussichten.

Von Simone Fritzmeier

Was für ein Anblick: Eine helle Front bewegt sich langsam, aber sicher von Ort zu Ort. Unglaublich viele Blitze begleiten das Spektakel am Himmel, die Wolken nehmen faszinierende Formen an. Dann kommt der Wind - und der bläst am Dienstagabend ordentlich. Auch im Landkreis Dillingen. Feuerwehren und Polizei sind gut beschäftigt, es gibt immer wieder Alarme. Aber zu größeren Schäden ist es aber glücklicherweise nicht gekommen, das sagt auch unser Wetterbeobachter Benjamin Grimm: "Das Gewitter kam genau wie angekündigt, aber wir sind im Landkreis wirklich noch glimpflich davon gekommen." Trotzdem sei er überrascht worden, "auch wenn ich eigentlich predige, dass man das heutzutage beim Wetter kaum noch sein kann", sagt er lachend. Trotz Wetter-Liveübertragung und zahlreichen hilfreichen Apps kam der Wind am Abend flotter als gedacht. "Die Böen waren teils heftig und waren sehr schnell da." Aber auch genauso schnell wieder weg.

Janek Linnemann hat dieses Wolkenspiel in Lauingen fotografiert. Foto: Linnemann

Laut dem Dillinger Polizeikommissar Gernot Forstner wurde bereits um 22.37 Uhr die offizielle Unwetterwarnung wieder aufgehoben. Zwar habe es unzählige Anrufe in der Inspektion gegeben, passiert sei aber im Grunde nichts. Es gab einige Fehlalarme. Unter anderem hieß es, dass es bei Rischgau nach einem Blitzeinschlag brannte - stimmte nicht. Ein paar Äste und ein umgeknickter Baum wurden vereinzelt auf Straßen im Kreis registriert, sie lösten laut Forstner aber keinen größeren Einsatz aus. Ein umgeworfenes Schild, das in Bachhagel auf einen Weidezaun gefallen sei, habe kurz für Aufregung gesorgt. Die Meldung bei der Polizei lautete, dass dort eventuell die Schafe davon laufen könnten. "Sind sie nicht", sagt Forstner.

