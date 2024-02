Events im Landkreis Dillingen: Für kleine Entdecker und große Chor-Liebhaber

Der Fasching ist vorbei, die Fastenzeit hat begonnen. Trotzdem ist am Ferienwochenende im Landkreis Dillingen einiges los. Die Veranstaltungen im Überblick.

Die einen sind froh, die anderen trauern der fünften Jahreszeit noch ein wenig hinterher. Aber seit Aschermittwoch ist der Fasching offiziell vorbei, die Fastenzeit hat begonnen. Und damit beginnt für viele Menschen eine etwas ruhigere, bewusstere Zeit. Vor allem aber können ab jetzt die Tage bis zum Frühlingsanfang gezählt werden. Die ersten Boten und warmen Sonnenstrahlen sind schon da und lassen das Herz doch gleich höher schlagen. Apropos Herzensangelegenheit. Am Freitag, 16. Februar, findet in Dillingen eine ganz besondere Lesung statt. Die junge Autorin Sabine Dunkel stellt ihren ersten eigenen Fantasy-Roman vor. Los geht die Veranstaltung in der Dillinger Stadtbücherei um 18.30 Uhr. Weitere Tipps, um das letzte Faschingsferienwochenende mit der ganzen Familie zu gestalten, haben wir zusammengefasst.

Lust auf Tanzen? Der Historische Verein Höchstädt lädt am Freitagabend ab 18 Uhr zu einem Tanzkurs ein. Der Eintritt ist frei, das Tanzbein wird im Spitalforum geschwungen. In Bächingen veranstaltet Roswitha Stöpfel ein Kontrastprogramm. In der Umweltstation Mooseum erklärt sie alles zum Thema "Neuer, alter Foodtrend - einkochen und fermentieren für Einsteiger". Los geht es um 14 Uhr.

Neue Filme im Kino in Dillingen und Wertingen

Am Sonntag, 18. Februar, bietet das Bächinger Mooseum eine weitere Veranstaltung an. Dieses Mal für Kinder von vier bis acht Jahre. Sylvia Bredl erklärt kleinen Nachwuchsforschern und -forscherinnen alles rund um das Moos. Was ist das überhaupt? Wer oder was lebt dort? Und warum muss man es eigentlich schützen? Ein spannender Kindernachmittag ist garantiert.

Ein besonderes Schmankerl gibt es am Sonntagabend auch im Stadeltheater Lauingen zu sehen und zu hören. Dort tritt das vierköpfige Orchestra Mondo mit Anja Baldauf auf. Ab 18 Uhr laden vier Künstler auf eine musikalische Tangoreise sowie in eine Welt der Filmmusik ein.

Und wer nach der Faschingsfeierei auch mal gerne und gut auf Gesellschaft verzichten mag: Kino geht ja eh immer. Sowohl im Dillinger Filmcenter als auch im Wertinger Filmtheater werden derzeit viele neue Blockbuster, Romanzen und auch Krimis gezeigt. Ran an die Popcorntüte (wer nicht fastet) und ab in den Kinosessel!

