Frau aus dem Landkreis Dillingen gewinnt im Lotto

Eine Frau aus dem Dillinger Land ist seit Sonntag um 125.000 Euro reicher. Sie hat bei Aktion Mensch gewonnen.

Herzlichen Glückwunsch! Über diese Nachricht, die am Montag bekannt wurde, kann man sich wirklich freuen. Auch, wenn es einen nicht direkt betrifft. Denn: Eine Frau aus dem Landkreis Dillingen hat im Lotto gewonnen. Und zwar eine beachtliche Summe. Wie die private Förderorganisation Aktion Mensch mitteilt, wurde am Sonntag eine Teilnehmerin aus dem Dillinger Land gezogen. Sie gewinnt 125.000 Euro. Um wen es sich handelt, so teilt es die Organisation mit, ist aus rechtlichen Gründen nicht bekannt.

Mehrere Millionen Euro von Aktion Mensch für bayerische Projekte

Die Aktion Mensch hat allein im Jahr 2021 Gewinne in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro wöchentlich ausgeschüttet. Das Besondere bei der privaten Organisation: Mit jedem Los, das Menschen erwerben, werden Förderprojekte unterstützt. Unter anderem, so steht es in der Pressemitteilung, werden damit die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung sowie Kindern und Jugendlichen verbessert.

Allein in Bayern seien vergangenes Jahr fast 27 Millionen Euro an soziale Projekte gespendet worden. Angefangen von kleinen Förderaktionen, die inklusive Begegnungen schaffen sollen, bis hin zu Wohnprojekten, bei den Menschen mit und ohne Behinderung auf Augenhöhe gemeinsam arbeiten und leben.

