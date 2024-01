Landkreis Dillingen

13:12 Uhr

Für drei Männer aus dem Landkreis knallte es schon vor Silvester

Plus Die Heranwachsenden müssen sich vor dem Amtsgericht Dillingen für die Einfuhr von Böllern aus Tschechien verantworten. Einer ist selbst Feuerwehrmann.

Von Dominik Bunk

Sie wollten eigentlich nur ins Casino und Zigaretten für alle kaufen, erzählt einer von drei jungen Männern, die am Dienstag auf der Anklagebank im Dillinger Amtsgericht sitzen. "An der Kasse lagen die Böller dann", erzählt er. Die drei Freunde waren Mitte Dezember im Jahr 2022 in Tschechien. Kurz vor Silvester. Bei Furth im Wald - auf der Rückreise - wurden sie dann von Beamten aufgehalten. Das Problem: In Deutschland sind die Feuerwerkskörper, die sie mitgenommen haben, nicht zugelassen und auch nicht auf ihre Sicherheit geprüft. Deshalb stand die Gruppe vor Gericht.

Böller aus Tschechien

Die tschechische Grenze bei Furth im Wald ist seit jeher ein Anziehungspunkt. Denn auf der anderen Seite warten Casinos und Märkte, auf denen alle möglichen günstigen Dienstleistungen und Gegenstände verkauft werden. Das reicht vom Haarschnitt über Zigaretten bis hin zu nachgemachten Markenklamotten - und eben Feuerwerkskörpern, deren Explosionskraft in Deutschland unters Sprengstoffgesetz fällt. Letzteres wurde den drei Angeklagten, die alle im nördlichen Landkreis Dillingen wohnen, zum Verhängnis. Jetzt müssen sich die beiden heute 20-Jährigen und der 19-Jährige vor dem Dillinger Amtsgericht verantworten.

