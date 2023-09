Landkreis Dillingen

14:00 Uhr

Geflüchtete im Kreis Dillingen: Es drohen wieder Turnhallenschließungen

Plus Laut Landrat Müller wäre wieder die Kreissporthalle in Gundelfingen betroffen. In Wertingen und Buttenwiesen will der Kreis Dillingen weitere Zelthallen aufbauen.

Im Landkreis Dillingen spitzt sich die Lage bei der Unterbringung von Geflüchteten dramatisch zu. Landrat Markus Müller sagt bei einem Treffen mit 21 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister am Dienstagvormittag, dass wieder die Schließung von Sporthallen drohe. "Das will ich eigentlich verhindern. Aber die Lage im Landkreis ist so dramatisch und schwierig wie noch nie", so Müller. "Wir sind in einer Situation, wo wir nie hinwollten." Wie mehrere Mitarbeiter des Landratsamt erklären, gingen dem Landkreis die Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete aus. Der Landrat appelliert an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, freie Wohnungen und Häuser zu melden. Die Rathauschefs aus Dillingen, Lauingen und Höchstädt wiederum klagen über immer mehr Menschen, die untergebracht werden müssten. Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier spricht von einem "Kontrollverlust, den es so noch nie gegeben hat".

Geflüchtete im Kreis Dillingen: Zwei neue Zelthallen in Buttenwiesen und Wertingen

Sollte es tatsächlich so weit kommen, dass Geflüchtete wieder in Turnhallen untergebracht werden müssen, wäre laut Landrat Müller zuerst wieder die Kreissporthalle in Gundelfingen betroffen. Bürgermeister Dieter Nägele bezeichnet einen solchen Schritt am Dienstag als "verheerend". Gundelfingen habe unter diesen Umständen zuletzt einen Standort für eine weitere Zelthalle gemeldet. Die Bedingung sei aber gewesen, dass die Kreissporthalle geöffnet bleibe. Wie Markus Müller unserer Redaktion sagt, würde aber in jedem Fall die Turnhalle in Gundelfingen zuerst geschlossen werden, weil es sich um ein Gebäude des Landkreises handle.

