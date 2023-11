Landkreis Dillingen

12:10 Uhr

Apotheker protestieren – gehen im Landkreis bald auch Ärzte auf die Straße?

Plus Türen zu: Am Mittwoch setzen die Apotheker und Apothekerinnen ihre Protestaktionen gegen die Bundesregierung fort. In der Ärzteschaft regt sich ebenfalls Unmut.

Die 17 Apotheken in der Region werden am heutigen Mittwoch wohl geschlossen dichtmachen. Der Hauptgrund dafür sind „die realitätsfremden Ideen“ zur Apothekenreform aus dem Bundesgesundheitsministerium in Berlin. So der Apothekensprecher Matthias Schneider zum abermaligen Protest der seit langem unzufriedenen Kollegen und Kolleginnen zwischen Syrgenstein und Buttenwiesen. Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr greifen die Pharmazeuten zu diesem drastischen Mittel, das bei dem Großteil der Kunden auf Verständnis wie Interesse stößt. Eine Notfall-Versorgung mit Medikamenten sei gewährleistet.

Apothekerinnen und Apotheker aus Bayern und Baden-Württemberg demonstrieren in Stuttgart

Es findet für die Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg eine zentrale Protestveranstaltung auf dem Schlossplatz in Stuttgart statt. Der Bayerische Apothekerverband hat mehrere Busse aus den Bezirken organisiert, mit denen die Apothekeninhaberinnen und -mitarbeiter zur Veranstaltung gefahren werden. Laut Schneider übernimmt die Apotheker-Organisation zudem die Kosten für eine Anreise per Bahn. Was eine schnelle Einigung zwischen den Arzneikundigen bundesweit und der Ministeriumsspitze angeht, scheint der Zug längst abgefahren zu sein. Das schwierige Verhältnis war bereits beim vergangenen Apothekertag Ende September zu Tage getreten.

