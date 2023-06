Landkreis Dillingen

18:10 Uhr

"Genug Stoff, um die Mordrate in Dillingen zu vervierfachen"

Alexander Stevens (Strafverteidiger) und Jaqueline Belle (Moderatorin Bayern 3) treten am Freitag in Dillingen im Stadtsaal auf.

Plus Er ist ein Star unter den Strafverteidigern in Deutschland, nun kommt er in den Stadtsaal: Alexander Stevens spricht über echte Mordfälle, begleitet von Moderatorin Jacqueline Belle.

Von Simone Fritzmeier

Herr Dr. Stevens, liest man Ihre Biografie, dann kann man durchaus sagen: Sie sind schon viel herumgekommen. Aber waren Sie jemals schon in Dillingen an der Donau?



Stevens: In Dillingen scheinen die anständigsten Bürger zu leben, denn tatsächlich hatte ich noch nie mit Dillingen zu tun - und das will was heißen bei etwa 5000 Strafrechts-Fällen, die wir in unserer Kanzlei bisher bearbeitet haben.

Anständig sind wir Dillinger.... Auch laut Kriminalstatistik lebt es sich im Kreis sehr sicher. Aber Sie bringen ja genug Krimi-Stoff mit, richtig?



Stevens: Ich scheine also den richtigen Riecher gehabt zu haben mit Dillingen (lacht). Aber ganz richtig, wir haben genügend Stoff dabei, um die Mordrate in Dillingen zu vervierfachen. Und so viel sei verraten: Bei allen vier Fällen wird es um den perfekten Mord gehen und der Frage: Gibt es ihn den perfekten Mord und wenn ja, wie sieht der perfekte Mord aus?

