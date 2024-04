Landkreis Dillingen

18:00 Uhr

Im Landkreis Dillingen wird für den guten Zweck gelaufen, renoviert und gebaut

Plus Im Rahmen der "72-Stunden-Aktion" engagiert sich die katholische Jugend im Landkreis für den guten Zweck. Das war in Wertingen, Dillingen, Höchstädt und Bissingen los.

Von Dominik Bunk

Vor dem Pfarrheim in Wertingen ist ein großes Tor aus Metallträgern aufgebaut. Oben in der Mitte befindet sich eine weiße Flagge, auf der "Start/Ziel" steht. Das ist der Startpunkt für zahlreiche Läuferinnen und Läufer, die in Wertingen an der "72-Stunden-Aktion" des Bundes der deutschen katholischen Jugend (BDKJ) teilnehmen. Durch den Spendenlauf wollen sie Geld für die Reittherapie beim Dominikus-Ringeisen-Werk spenden. Denn die helfe "körperlich und ist gut für die Psyche", sagt Anna-Maria Maul vom Wertinger Organisationsteam. Mit ihren Kolleginnen und Kollegen hält sie beim Pfarrheim die Stellung. Das Ziel ist, dass während der gesamten Zeit – also auch nachts, bei Wind und Regen – immer jemand auf der etwa 1,5 Kilometer langen Strecke durch Wertingen läuft. Das ist aber nicht die einzige Aktion im Landkreis.

Anna-Maria Maul und Fabian Braun vom Organisationsteam der Pfarrei Wertingen halten beim 72-Stunden-Lauf die Stellung. Foto: Dominik Bunk

"Bisher läuft es gut", sagt Maul. Am Samstagvormittag, nach 41 Stunden, sind bereits 1285 Runden zusammengekommen, verrät der große Bildschirm hinter ihr. Das entspricht fast 2.000.000 Metern. Pro Umrundung gibt es zwei bis fünf Euro Spendengelder, sowohl von Firmen als auch von Privatpersonen. Dazu gibt es im Pfarrheim Essen, Kaffee und Kuchen auf Spendenbasis und eine Spendenbox im Hof.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen