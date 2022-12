Immer mehr Betrugsopfer im Kreis Dillingen: Wie kann man sich schützen?

Ob am Telefon, per WhatsApp oder beim Onlinekauf: Die Maschen werden immer dreister. Menschen in der Region werden abgezockt. Darunter ein Mann, der 230.000 Euro, verlor.

Kaum ein Tag vergeht, an dem keine Betrugsanzeige bei der Polizei erstattet wird. Ist das nur ein Eindruck oder werden immer mehr Menschen im Kreis Dillingen Opfer von Betrügern?



Markus Trieb: Aufgrund der Statistik kann man durchaus davon sprechen, dass nahezu täglich bei der Polizei - auch im Bereich Dillingen - Anzeigen wegen Betrugsdelikten eingehen.

Speziell das Thema Online-Betrug ist mehr als präsent. Hat sich das mit der Corona-Pandemie verschärft?



Trieb: Betrugsfälle im Bereich Cybercrime haben tatsächlich seit 2020 zugenommen. Während im Jahr 2019 etwa 300 Fälle registriert wurden, nahm im ersten Corona-Jahr die Zahl um gut 30 Fälle zu. 2021 musste die Polizei im Bereich Dillingen mehr als 460 Fälle von sogenanntem Online-Betrug zählen. Für 2022 rechnet die Polizei immer noch mit einem hohen Niveau an Fällen, aber im Vergleich zu 2021 mit einem leichten Rückgang. Dass sich durch die Corona-Pandemie viel auf den Onlinemarkt verlagert hat und dieser Trend noch weiter anhält, ist eine naheliegende Erklärung.

Wie viele Betrugsopfer hatten wir bis jetzt im Landkreis Dillingen im Jahr 2022?



Trieb: Für 2022 können wir noch keine tatsächlichen Zahlen nennen. Es ist aber 2022 eine leichte Steigerung hinsichtlich der Anzahl von Betrugsdelikten absehbar. Wir sprechen hier aber von allen Betrugsdelikten. Betrachtet man aus diesem Bereich speziell die Betrugsdelikte bezüglich Cybercrime, rechnet die Polizei 2022 im Kreis Dillingen mit einem leichten Rückgang im Vergleich zu 2021. In Zahlen heißt das für den Kreis Dillingen: 2019: 914 (Betrugsdelikte gesamt), 2020: 1098 und 2021: 1090.

Solche oder ähnliche Nachrichten versenden Betrüger oder Betrügerinnen an ihre potenziellen Opfer. Foto: Stephanie Baier (Symbolbild)

Was war die höchste Summe, die ein Opfer im Kreis Dillingen an Betrüger verloren hat?



Trieb: Ein Mann aus dem Landkreis investierte etwa 230.000 Euro in eine angebliche Trading-Firma und handelte dort - seiner Meinung nach - mit Aktien. Tatsächlich betrieben diese Trading-App offenbar Betrüger aus dem Ausland. Der Schwindel flog auf, als sich der Mann sein Depot auszahlen lassen wollte. Dies war kein Einzelfall, mehrere Personen aus dem Kreis Dillingen fielen auf Betrüger bezüglich Aktienangeboten oder Kryptowährung herein. Die Schadenssummen lagen dabei oftmals im oberen fünfstelligen Bereich. Außerdem erhielt eine Firma aus dem Raum Dillingen eine Mail, bei der ein bekannter Geschäftspartner um eine Zahlung in Höhe von 80.000 Euro bat. Da hier bereits eine Geschäftsbeziehung bestand, wurde der Betrag auf das angegebene Konto überwiesen. Tatsächlich verschafften sich aber im Vorfeld Hacker Zugang zu den Mailadressen des Geschäftspartners, änderten das Empfängerkonto und kamen so an den Geldbetrag. Was Onlineshopping-Betrugsfälle angeht, können wir keine speziellen Ausreißer nach oben nennen. Hier liegen die üblichen Schadenssummen vom zweistelligen bis hin zum niedrigen vierstelligen Beträgen. Dabei gilt die Regel, dass man sich nicht von Schnäppchen verleiten lassen soll und deswegen bei unbekannten Shops oder unseriösen Verkäufern spontan Einkäufe tätigt. Auch im Internet wird einem nichts geschenkt und bei überdurchschnittlich günstigen Angeboten sollte man grundsätzlich vorsichtig sein.

Welche Tricks wenden die Betrüger derzeit am häufigsten an?



Trieb: Die Praktiken sind unterschiedlich. Betrüger lassen sich stetig etwas Neues einfallen, um an das Geld ihrer potenziellen Opfer zu kommen beziehungsweise passen ihre Maschen im Laufe der Zeit auch an. Natürlich sind Verkaufsplattformen oder Online-Auktionshäuser für Betrüger ein beliebter Ort, um Waren anzubieten. Ebenfalls dreist sind Fakeshops. Hier lockt meist ein überdurchschnittlich niedriger Verkaufspreis. Unter fadenscheinigen Vorwänden wird seitens der Betrüger auf eine unübliche Zahlungsweise wie Geldtransfers oder Zahlungen ins Ausland hingewirkt, also ohne Käuferschutz oder anderen Sicherheiten. Auch nutzen Betrüger gerne E-Mails, um Kontakt mit ihren potenziellen Opfern aufzunehmen. Anrufe mit Gewinnversprechen oder Angebote zur Geldanlage via Telefon waren auch in den letzten beiden Jahren immer wieder Thema.





Lesen Sie dazu auch

Und der Enkeltrick?



Trieb: Über WhatsApp gibt es derzeit hauptsächlich den sogenannten Enkeltrick. Dabei erhalten die Opfer via WhatsApp eine angebliche Nachricht von ihren Kindern oder Enkelkindern. Es wird geschildert, dass man kurzfristig Geld benötigt, etwa wegen eines Autokaufs oder weil man gerade in einer Notsituation sei. Auch für die neue Rufnummer gibt es eine Erklärung: Das Handy sei kaputt oder die Nummer vorübergehend gesperrt. Es gibt immer noch Fälle, bei denen der Schwindel zu spät erkannt und Geld überwiesen wird.

Wie schwer oder einfach ist es für die Polizei, solchen Betrügern auf die Spur zu kommen?



Trieb: Das ist sehr unterschiedlich, da es verschiedene Betrugsmaschen gibt. Bei Telefonbetrug läuft es so ab: Diese Betrüger agieren oft aus dem Ausland und haben ein Netzwerk an Mittätern, die in Deutschland agieren, etwa als Disponenten oder Geldabholer. Die Ermittlungen der Polizei sind deshalb oft aufwendig und langwierig, führen aber auch regelmäßig zu Ermittlungserfolgen und Festnahmen. Auch bei anderen Betrugsdelikten, wie Fakeangeboten oder Fakeshops, muss die Polizei oftmals umfangreiche Ermittlungen betreiben, um Täter zu identifizieren. Dabei ist hier eine gute Zusammenarbeit mit anderen Stellen und Behörden, auch außerhalb von Bayern, notwendig. Aber auch bei diesen Betrugsdelikten können in vielen Fällen der und/oder die Täter identifiziert werden.





In Zahlen?



Trieb: Bei der Internetkriminalität lag im Bereich des Waren- und Warenkreditbetrugs die Aufklärungsquote im Jahr 2021 bei 92,5 Prozent. Bei sonstigen Betrugsdelikten via Internet lag im letzten Jahr die Aufklärungsquote bei knapp 90 Prozent. Beides gilt für den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Somit kann man grundsätzlich von einer hohen Aufklärungsquote sprechen. Es gibt aber im Bereich der hier angesprochenen Betrugsdelikte auch spezielle Phänomene, bei denen die Aufklärungsquote deutlich niedriger ist, beispielsweise wenn die Täter vom Ausland aus agieren.



Noch mehr Infos und Tipps, wie man sich vor Betrügern schützen kann, gibt es online unter www.polizei-beratung.de

Zur Person: Markus Trieb ist Polizeioberkommissar beim Polizeipräsidium Schwaben Nord und unter anderem Leiter der Pressestelle.