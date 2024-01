Narrensprung, Fasching und Theater: Das ist am Wochenende geboten

Am Sonntag findet der große Narrensprung in Lauingen statt. Und es gibt weitere Höhepunkte dieses Wochenende im Kreis Dillingen. Die Übersicht

Wer bisher keine Pläne für das Wochenende hat, dem sei verraten: Im Landkreis Dillingen ist so einiges geboten - für jedes Alter und jeden Geschmack. Lauingen wird etwa zur Narrenhochburg, der Kammerchor Calypso gibt gleich zwei Konzerte und einige Faschingsgesellschaften feiern ihre Hofball-Premiere. Und wer so richtig lachen will, der ist in Kicklingen gut aufgehoben. Ein Überblick:

Die Finninger Närrinnen und Narren der Finndonia feiern ihren Hofball am Freitag, 5. Januar, im Schlössle in Unterfinningen – und sind an diesem Tag die einzigen im Landkreis. Einen Tag später, am Samstag, 6. Januar, finden gleich zwei Hofbälle parallel statt: Die Faschingsfreunde Steinheim legen um 18.33 Uhr in der Turnhalle los. Und die Bachtalia führt ihr diesjähriges Programm erstmals ab 18 Uhr in der Bachtalhalle in Syrgenstein auf.

Großer Narrensprung in Lauingen findet am Wochenende statt

Einen echten Faschingshöhepunkt wird es am Sonntag, 7. Januar, in Lauingen geben. Die Narrenzunft der Laudonia organisiert den großen Narrensprung. Zu diesem Ereignis werden Zünfte aus dem ganzen süddeutschen Raum anreisen, um die schwäbisch-alemannische Fasnacht zu feiern. Der Umzug beginnt um 14.11 Uhr. Es werden tausende Menschen in der Donaustadt erwartet. Die Lauinger Narren feiern zudem närrisches Jubiläum: 44 Jahre Lauinger Hexe, 22 Narrensprünge. Zu dem Anlass hat sich die Narrenzunft einiges einfallen lassen. Offiziell eröffnen die Lauinger dabei den Fasching bereits am Freitag, 6. Januar, beim großen Hexenerwecken. Los geht es bei der Seebühne um 18 Uhr.

Theater und Konzerte: Das ist im Landkreis Dillingen geboten

Besinnlichere Töne gibt es dagegen vom beliebten Kammerchor Calypso zu hören. Unter dem Motto "Jubilate Deo" treten die Sängerinnen und Sänger am Freitag, 5. Januar, in der Unterliezheimer Klosterkirche St. Leonhard um 19 Uhr und am Samstag, 6. Januar, um 17 Uhr in der Höchstädter Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt statt. Zu hören sind Lieder von Valentin Rathgeber über Bach, Camille Saint Saens, französische Melodien bis hin zu afrikanische Rhythmen. Unterstützt wird der Chor unter der Leitung von Marianne Rieder am Klavier von Barbara Bartmann und deren Kinder Elias und Noah mit Percussion und Gesang.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Im Video zu sehen ist Michaela Hoffmann, Zunftmeisterin der Lauinger Hexen Video: Jonathan Mayer

In Kicklingen werden diese Tage dagegen "Zwoi harde Nussa" geknackt. So heißt das Theaterstück der Theaterbühne, das am Freitag, 5. Januar, Premiere feiert. Um 13.30 Uhr beginnt die Kinder- und Seniorenvorstellung im Schützenheim. Für diese Vorstellung gibt es keinen Kartenvorverkauf, es gilt freie Platzwahl. Um 19.30 Uhr spielt die Gruppe an diesem Tag zum zweiten Mal sowie am Sonntag, 7. Januar, um 18 Uhr.

Lesen Sie dazu auch