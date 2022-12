In welchen Wohnzimmer steht der schönste Weihnachtsbaum im Kreis Dillingen?

Ob mit bunten Lichterketten oder schönen Holzsternen: Wir haben viele Exemplare zugeschickt bekommen. Ab sofort kann online für den Favoriten abgestimmt werden.

So ein schöner Baum! Ja, dieses Jahr wollen wir als Zeitung die Weihnachtsbäume unserer Leser und Leserinnen loben. Und uns haben in den vergangenen Tage unzählige Bilder erreicht. Ob der krumme Baum mit abgebrochener Spitze, die XXL-Tanne oder das bunt -blinkende Exemplar: Ein jeder Christbaum ist besonders und einmalig – vor allem die persönlichen Geschichten dahinter.

So hat uns etwa Klaus-Otto Meyer aus Gundelfingen geschrieben, dass der Christbaum bei ihm und seiner Familie dieses Mal doch größer als geplant wurde und deshalb "auch ein wenig mehr Aufmerksamkeit als in den vergangenen Jahren verdient hat". In Zahlen: 3,70 Meter sind behangen mit Lichterketten und fast 40 echten Kerzen.

Von Syrgenstein nach Glött

Auch das Ehepaar Wallner aus Syrgenstein hat einen ganz besonderen Weihnachtsbaum. So sind etwa die Strohsterne, die den Baum zieren, von den Franziskanerinnen angefertigt worden und die weißen Kugeln sind noch von der Oma. Und: "Den Engel an der Spitze hat meine Frau vor fast 20 Jahren zum 40. Geburtstag geschenkt bekommen", schreibt uns Frank Wallner.

Etwas "sportlicher" hat dagegen der Glötter Peter Waidele sein Exemplar geschmückt. Bei ihm am Baum hängen unter anderem FC-Bayern-München-Weihnachtskugeln – und obwohl die Nationalelf bei der WM so schlecht abgeschnitten hat, hängen auch DFB-Kugeln dran. "Und natürlich ist auch die berühmte Gurke irgendwo versteckt", so der Glötter.

Haunsheimer fahren mit dem Rad zur Christbaumplantage

Bei der Haunsheimer Familie Heger beginnt die weihnachtliche Tradition schon vor dem Aufstellen. Jedes Jahr im Herbst fährt sie mit Fahrrad auf die Christbaumplantage nach Gundelfingen und sucht den Baum selbst aus, markiert diesen und holt ihn dann frisch eine Woche vor Weihnachten. "Dieses Jahr hat er eine Höhe von 3,3 Metern und er ist über zwei Meter breit. Geschmückt wird er mit Kugeln, Sternen und sonstigem Schmuck aus drei Familiengenerationen. Mittlerweile sind wir schon geübt und das Aufstellen und Schmücken ist an einen Tag vollbracht", schreiben die Hegers.

Diese Weihnachtsbaum-Geschichten sind nur ein paar wenige Beispiele – wir haben viel mehr Einsendungen bekommen. Alle Bäume sind ab sofort in einer Bildergalerie zu sehen. Und: Sie können abstimmen. Welcher Baum ist am schönsten? Sie können sozusagen virtuell bei unserem Christbaumloben mitmachen. Klicken Sie einfach auf das nachfolgende Bild, um zum Voting zu gelangen.

15 Bilder So ein schöner Baum! Jetzt abstimmen für Ihren Favoriten im Landkreis Dillingen Foto: Collage AZ

