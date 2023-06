Mit einem Promille und Waffe im Auto erwischt: Jäger will Erlaubnis zurück

Plus Bei einer Verkehrskontrolle erwischte die Polizei im Sommer 2021 einen alkoholisierten Mann, der eine Waffe im Auto dabei hatte. Warum er nun als Kläger vor Gericht auftrat.

Mit 1,06 Promille Alkohol im Blut geriet ein Mann aus dem Landkreis Dillingen im Juni 2021 in eine nächtliche Polizeikontrolle. Weil er knapp unter der Grenze von 1,1 Promille lag, hatte die Fahrt keine strafrechtlichen Konsequenzen. Vor Gericht führt sie ihn nun, zwei Jahre später, dennoch. Allerdings nicht als Angeklagter, sondern als Kläger.

Denn die Polizeibeamten fanden bei ihrer Kontrolle im Auto des Mannes unter ein paar Jacken in einem Futteral auch dessen ungeladene Jagdwaffe und getrennt davon auch die Munition. Wie sich herausstellte, war er ein paar Stunden zuvor auf der Jagd gewesen und hatte noch einen kurzen Abstecher zu einem Jugendtreff gemacht, um dort mit einem Bekannten über anstehende Handwerkerarbeiten zu sprechen. Dort genehmigten er sich dann auch einige alkoholische Getränke. Als ihn die Beamten später anhielten, gab er an, auf dem Weg zu einer Freundin zu sein. Außerdem soll er versucht haben, sich der Kontrolle zu entziehen und erzählte den Polizisten zunächst, er selbst sei gar nicht gefahren.