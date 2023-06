Auf der Suche nach den guten Nachrichten

Der Wertinger Gemeindereferent Michael Hahn rät, positive Nachrichten mit anderen zu teilen und sich von ihnen inspirieren zu lassen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

es war eher ein Zufall, dass ich auf das Buch mit dem Titel „Ein Jahr voller guter Nachrichten“ gestoßen bin. Der slowakische Autor Martin Smatana hat – vor allem während der zurückliegenden Corona-Zeit – gute Nachrichten gesammelt. Entstanden ist ein Buch voller kleiner, zum Teil sehr berührender Kurzmeldungen, von denen es wohl nur ganz wenige in die große Medienöffentlichkeit geschafft haben.

Eine davon, es ist die Geschichte Nummer 5, geht so: „Als die Flüge aus Palermo, Italien, aufgrund der Pandemie gestrichen wurden, machte sich ein zehnjähriger Junge mit seinem Vater auf den Weg, um seine Großmutter in London zu besuchen. Nach 2700 Kilometern, 93 Tagen und zwei Wochen Quarantäne waren sie glücklich vereint." In einer Welt, die oft von negativen Schlagzeilen und beunruhigenden Ereignissen dominiert wird, ist es wichtig, auch die guten Nachrichten nicht aus den Augen zu verlieren. Obwohl es manchmal schwer zu glauben ist, gibt es zahlreiche positive Entwicklungen und inspirierende Geschichten, die unsere Hoffnung wieder aufleben lassen. Gute Nachrichten sind gar nicht so selten. Oft sind es gerade die unscheinbaren Dinge und Begebenheiten des Alltags. Es kommt auf mich an, ob und wie ich diese guten Situationen wahrnehme und weitergebe.

Michael Hahn Foto: Brigitte Bunk

Das Buch von Martin Smatana hat 52 Geschichten parat. Gerne blättere ich das Büchlein durch und freue mich an diesen vielen kleinen kurzen Episoden. Das heißt nicht, dass ich mich vor der Realität mit den Nachrichten aus Politik und Gesellschaft verschließe. Ganz im Gegenteil. Es ist unerlässlich, sich den Herausforderungen der Zeit zu stellen, und seien sie noch so schwierig. Doch darf ich mir selbst in der Fülle dessen, was auf mich einströmt, bewusst gute Nachrichten zusprechen lassen.

Gute Nachricht – das ist die deutsche Übersetzung für das griechische Wort Evangelium. Es sind die Geschichten von Jesus, die Menschen vor knapp 2000 Jahren aufgeschrieben haben, Geschichten, die die Menschen damals schon beeindruckt haben. Wir können in den Evangelien von Menschen lesen, die körperliche oder seelischen Heilungen erfahren haben, Berichte von Versöhnung und Liebe, von Zuneigung und Gott-Vertrauen. Ein wirkliches besonderes Buch guter Nachrichten.

Es gibt viele Herausforderungen, vor denen wir stehen, das ist kein Geheimnis. Und trotzdem gibt es in unserem täglichen Umfeld und darüber hinaus viele gute Nachrichten, die uns Hoffnung geben sollten. Die Fortschritte im Umweltschutz, medizinische Durchbrüche, Bildungschancen für alle und das wachsende Engagement in Gemeinschaften sind nur einige Beispiele dafür, dass positive Veränderungen möglich sind.

Es ist wichtig, diese guten Nachrichten zu teilen und sich von ihnen inspirieren zu lassen, um gemeinsam eine bessere und nachhaltigere Zukunft aufzubauen. Vielleicht gehen Sie in den kommenden Tagen als Spurensucher guter Nachrichten durch die Welt und teilen sie mit anderen. Gute Nachrichten können nicht oft genug erzählt werden.

Alles Gute wünscht Ihnen

Michael Hahn, Gemeindereferent in der Pfarreiengemeinschaft Wertingen, Mitarbeiter in der Klinikseelsorge Wertingen