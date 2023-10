Landkreis Dillingen, Landkreis Augsburg

15:14 Uhr

Der Wertinger Johann Popp (CSU) wird direkt in den Bezirkstag gewählt

Plus Elias Merkle von der AfD liegt im Stimmkreis mit 19,9 Prozent auf Platz zwei vor Ulrich Reiner (FW), der es über die Liste schafft. Drei Kandidaten bangen um Einzug.

Johann Popp ist nach dem Wahlsonntag gut gelaunt. Der Wertinger CSU-Politiker denkt dabei zuerst an die Wahl seines Parteikollegen Manuel Knoll in den Bayerischen Landtag. "Ich bin sehr erleichtert und freue mich sehr über Manuel Knolls Ergebnis", sagt Popp. Der 65-Jährige ist bei der Wahlparty des 33-Jährigen im Hurga-Club in Unterthürheim dabei. Als die ersten Ergebnisse der Bezirkswahl ausgezählt werden, hellt sich die Miene des CSU-Bezirkstagskandidaten weiter auf. Johann Popp wird schließlich erneut in den schwäbischen Bezirkstag gewählt – zum dritten Mal. Mit 35,6 Prozent liegt er am Ende im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen fast 16 Prozentpunkte vor dem zweitplatzierten AfD-Kandidaten Elias Merkle (19,9 Prozent) und Ulrich Reiner von den Freien Wählern (19,8 Prozent). Der Bissinger Reiner liegt allerdings in einer einzigen Kommune in der Region vorn – in seinem Heimatort im Kesseltal.

Seit 2013 sitzt Johann Popp im Bezirkstag Schwaben. Der Wertinger bedauert, dass das Interesse an den Themen des Bezirksparlaments immer vergleichsweise gering sei. "In unseren Sitzungen ist in der Regel kein Medienvertreter dabei", stellt Popp fest. Und dabei sei der Bezirkstag für knapp zwei Millionen Menschen zuständig. "Die Themen reichen von den Bezirkskrankenhäusern über die Pflege bis zur Kultur, sie müssten eigentlich viele Menschen interessieren", sagt Popp. Wenn dann alle fünf Jahre die Bezirkswahlen anstehen, werde über das mangelnde Interesse am Bezirkstag gejammert.

