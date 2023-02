Landkreis Dillingen/Landkreis Donau-Ries

17:00 Uhr

Dieses Literaturfestival will literarische Größen in die Region holen

Beim 2. Literaturfestival Nordschwaben werden 2023 wieder große Namen der Literaturszene in die Region kommen.

Plus Die zweite Auflage des Literaturfestivals Nordschwaben startet bald. Es werden viele bekannte Autoren erwartet. Doch es gibt auch Kritik.

Von Christina Brummer

Die Zeiten sind nicht die besten, die Landkreise knapp bei Kasse. Bleiben da noch Raum und vor allem Geld für Kultur? Zumindest in diesem Jahr können die Landräte aus Dillingen und Donau-Ries wieder sagen: Ja! Am Donnerstag stellten die Projektverantwortlichen das Programm für das zweite Literaturfestival Nordschwaben vor. Die Veranstalter wollen "Größen der Literaturszene" in den ländlichen Raum bringen. Nicht alle waren von der Idee ursprünglich überzeugt. Doch die Planer hoffen nun auf ein Jahr ohne Corona-Sorgen und viel Publikum.

