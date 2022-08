Lehrlinge gesucht: Firmen im Landkreis Dillingen wetteifern um gute Azubis

Plus Warum sich Betriebe im Landkreis Dillingen einiges einfallen lassen, um für Lehrlinge interessant zu sein.

Im September startet das neue Ausbildungsjahr. Die jungen Leute, die dann einen Beruf erlernen, haben spannende und vermutlich auch anstrengende Wochen vor sich. Im Vorfeld kommen aber auch einige Personalverantwortliche ins Schwitzen, um überhaupt geeignete Kandidaten und Kandidatinnen für die Ausbildungsplätze zu finden. Mehr als ein Drittel aller Betriebe haben laut Auskunft des Deutschen Industrie- und Handelskammertages im vergangenen Jahr nicht alle angebotenen Ausbildungsplätze besetzen können – so viel wie noch nie.