Letzte Chance: Stimmen Sie für Ihren Lieblingsmaibaum ab

Ein Baum ist höher und bunter als der andere. Aber welches Pärchen im Landkreis Dillingen hat nun die schönste Liebesmaie? Jetzt noch schnell online voten.

Es gibt ja durchaus viele Kriterien, die eine Rolle spielen. Manch einer setzt auf viele bunte Filzbänder. Ein anderer wiederum zeigt seine ganze Schnitzkunst. Aber auch Höhe, Dicke und die Pracht der Krone sind entscheidend. Nicht zu vergessen: das Herz. Mit oder ohne Name. In Farbe, klein oder groß - der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Wohl aber am wichtigsten ist der oder die Baumsteller.

In der Nacht auf den 1. Mai 2023

Anders formuliert: Nur was von Herzen kommt, kann auf Herzen wirken. Und seit 1. Mai gibt es im Landkreis Dillingen unzählige Liebesbeweise zu sehen. Denn auch heuer wurden in der letzten Aprilnacht - wie es die Tradition in der Region so will - viele Liebesmaien gestellt. Und hinter allen Bäumchen stecken wunderbare Geschichten. Viele Leser und Leserinnen unserer Zeitung teilen ihre Geschichten mit uns und machen mit beim Wettbewerb "Schönster Maibaum im Landkreis Dillingen 2023".

46 Bilder Jetzt abstimmen: Welcher Maibaum aus dem Kreis Dillingen ist der Schönste? Foto: Federico Gambarini, dpa (Symbolbild)

Am Dienstag, 16. Mai, 12 Uhr ist Schluss

Und da sind Sie gefragt: Alle Bilder finden Sie online in unserem Voting unter azol.de/maibaumwahl. Das Bild, das Ihnen am besten gefällt, klicken Sie an und stimmen so dafür ab. Wer die meisten Stimmen erhält, gewinnt ein Candle-Light-Dinner mit vier Gängen für fast hundert Euro im Landgasthof Schlössle in Finningen.

Ganz wichtig: Das Voting endet am Dienstag, 16. Mai, 12 Uhr - Endspurt. Viel Spaß und danke fürs Mitmachen!

Lesen Sie dazu auch