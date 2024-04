"Maria Callas" und Miss Germany: Das gibt's am Wochenende im Kreis Dillingen

Nach draußen locken die Natur und der Georgi-Markt. Warum auch der Botschafter des Papstes anreist.

Frühlingshafte Temperaturen, und dazu immer wieder Sonnenschein – die Wetterprognosen für das kommende Wochenende sind vielversprechend. Da bietet sich Wandern und Radeln draußen in der Natur an. Immer wieder ein lohnendes Ziel ist dabei der Skulpturenweg Donauried zwischen Wertingen und Pfaffenhofen, der auch an der Denzel-Kapelle bei Oberthürheim vorbeiführt. Zudem gibt's viel Kultur am Wochenende in der Region.

Der Landkreis Dillingen bietet am Wochenende eine Menge Kultur

Wer die Ausstellung "Großes Wiedersehen" in der Städtischen Galerie in Wertingen noch nicht gesehen hat, bekommt dazu letztmals am Sonntag, 14. April, von 14 bis 17 Uhr die Gelegenheit. Künstlerin Barbara Mahler führt um 15 Uhr durch die Schau, zudem wird ein Kunst-Café eingerichtet.

Miss Germany gewährt Einblicke in ihr Leben

Das Christliche Zentrum Dillingen präsentiert am Samstag einen besonderen Gast: Kira Geiss spricht beim Frauen- und Jugendtag im Zentrum in der Einsteinstraße 14. Die Miss Germany 2023 wird in einer Talkrunde Einblicke in ihr Leben geben – von ihrem Theologiestudium bis zur unvergesslichen Miss-Wahl. Um 10 Uhr beginnt die Veranstaltung. Anmeldung unter der E-Mail-Adresse sistergold.czd@web.de. Der Unkostenbeitrag beträgt 15 Euro. Jugendliche bis 17 Jahre haben freien Eintritt.

In Bissingen präsentieren sich am Samstag von 10 bis 14 Uhr auf dem Gelände der Grund- und Mittelschule 23 Vereine. Bei der Vereinsbörse, bei der neue Mitglieder gewonnen werden sollen, wird es einige Aktionen geben, für Essen und Getränke ist ebenfalls gesorgt. Dillingen lädt zum Georgi-Markt



In Dillingen ist am Wochenende der erste Marktsonntag in diesem Jahr. Der Georgi-Markt bietet nach Angaben der Wirtschaftsvereinigung von 10 bis 17 Uhr ein buntes Angebot. Mehr als 40 Aussteller werden in der Königstraße und der Kardinal-von-Waldburg-Straße erwartet. Passend zum Start der Fahrradsaison stellen Dillinger Fahrradhändler neue und gebrauchte Räder aus. Ab 13 Uhr haben auch die Dillinger Fachgeschäfte geöffnet.

