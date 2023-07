Marx, Musik und Spielspaß: Das Sommerwochenende im Kreis Dillingen

Spiel ohne Grenzen, Konzerte und viele andere Feste laden am Wochenende zum Feiern ein. Zudem kommt Kardinal Marx nach Dillingen. Die Termine im Überblick.

Ein heißes Wochenende steht dem Landkreis Dillingen bevor. Am Samstag klettert das Thermometer auf weit über 30 Grad, auch am Sonntag wird es warm und sonnig. Passend zum guten Wetter finden in der Region wieder zahlreiche Feste, Konzerte und andere Feierlichkeiten statt. Das sind die Tipps unserer Redaktion für das bevorstehende Sommerwochenende:

Beim Lauinger City-Fest spielt am Samstag um 17 Uhr der Musikverein Frauenriedhausen. Ab 20 Uhr tritt die Band Waidmann auf, ab 21 Uhr Wanted. Am Sonntag gibt es auf dem Marktplatz einen Mittagstisch. Am Nachmittag treten dann verschiedene Künstler und Bands auf, auch eine Zaubershow steht auf dem Programm.

In Lauingen findet am Samstag auch das West-Side-Fest statt. Die Veranstaltung wird vom Förderverein des Bürgerwehr Spielmannszugs veranstaltet. Start ist um 13 Uhr im Probenheim in der Alois-Moser-Straße.

Kardinal Marx kommt in den Dillinger Stadtsaal

Wem bei den hohen Temperaturen nach einer musikalischen Abkühlung ist, kann am Sonntagabend zum Orgelkonzert von Vladimir Roubal im Lauinger Martinsmünster kommen. Beginn ist um 17 Uhr. Der Organist aus Prag spielt Werke aus drei Jahrhunderten.

Erzbischof Reinhard Kardinal Marx spricht am Sonntagvormittag im Dillinger Stadtsaal am Kolpingsplatz. Foto: Lennart Preiss

Kirchliche Musik gibt es auch in Dillingen zu hören. Am Samstag findet in der Basilika ein weiteres Konzert im Rahmen des Dillinger Orgelsommers statt. Der ukrainische Organist Taras Baginets spielt um 11.15 Uhr bei freiem Eintritt.

Lesen Sie dazu auch

Am Sonntag kommt der Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx nach Dillingen. Er wird um 11.15 Uhr im Stadtsaal am Kolpingsplatz einen Vortrag zum Thema „In christlicher Freiheit Gesellschaft gestalten“ halten. Davor feiert Marx in der Basilika den Sonntagsgottesdienst. Der Besuch findet vor dem Hintergrund des Ulrichsjubiläums statt. Platzkarten für den Vortrag zu fünf Euro gibt es bei Bücher Brenner in Dillingen.

Großes Jubiläum: In Lutzingen treffen sich die Landjugenden

Auf dem Donauside-Festival wird am Samstag tanzbare Musik gespielt. Die Künstlerinnen und Bands geben im Dillinger Schlosshof Indie-Rock und Pop-Musik zum Besten. Das Festival wird um 16 Uhr von der Band Angus Court aus Fultenbach eröffnet. Auf dem Programm stehen auch die Gruppe Kaffkiez aus Rosenheim und Paula Carolina. Tickets gibt es an der Tageskasse im Schlosshof.

Auch in Hochstein bei Bissingen treffen sich am Samstag noch Musik-Fans aus ganz Deutschland. Beim Wisdom-Tooth-Festival auf dem Gelände des Wildbachstadions spielen vorwiegend Hardrock- und Metalbands. Wer Lust auf Weißwürste und Blasmusik hat, kann am Samstagvormittag zur Biergartenbühne kommen. Karten gibt es an der Tageskasse.

Die Landjugenden aus dem Kreis Dillingen kommen am Wochenende beim 50. Spiel ohne Grenzen in Lutzingen zusammen. Zur Jubiläumsausgabe lädt die örtliche Landjugend am Samstag zum bunten Abend ein. Am Sonntagvormittag wird ein Festgottesdienst gefeiert, nach dem Mittagstisch beginnen die Wettkämpfe. Zuschauer sind willkommen.

Musikantenfest in Staufen, Fußball- und Familientage in Weisingen

Die Staufener Musikanten laden am Samstag und Sonntag zum Musikantenfest am Staufener Klingenplatz. Bei dem Blasmusiktreffen treten unter anderem vier Blaskapellen auf. Beginn ist am Samstag um 18 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr.

In Weisingen laden die Fußball- und Familientage zum Kicken und Feiern ein. Auf dem Weisinger Fußballplatz finden am Samstag und Sonntag mehrere Turniere statt. Besucherinnen und Besucher erwartet am Sonntag auch ein Mittagstisch.

Sein 25-jähriges Bestehen feiert der Trägerverein des Sontheimer Bürgerheims. Start ist am Samstag um 18 Uhr an der Linde mit dem Einzug der Vereine. Die Musikkapelle Zusamaltheim wird zum Jubiläum aufspielen.

Der Krieger- und Soldatenverein Oberthürheim feiert sein 100-jähriges Bestehen. Am Samstag um 19 Uhr beginnt die Gedenkfeier, ehe es einen Festumzug zum Festplatz geben wird. Dort findet der Festabend statt. Am Sonntag folgt in Oberthürheim ab 10.15 Uhr das Dorffest zum Abschluss der Gesamtbaumaßnahmen im Ort.

Obst- und Gartenbauverein in Lauterbach feiert Gründungsfest

In Lauterbach feiert der Obst- und Gartenbauverein am Sonntag ab 11 Uhr sein Gründungsfest zum 120-jährigen Bestehen.

Und einen Vortrag zum Thema „Deutsche Radiofirmen – eine Weltwirtschaft entsteht“ können Interessierte am Sonntag um 15 Uhr im Radio- und Telefonmuseum in der Fère-Straße 1 in Wertingen lauschen.