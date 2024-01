Landkreis Dillingen

Mit dem QR-Code in den Hofladen: Wertinger Unternehmen macht's möglich

Plus Lokbest aus Wertingen bietet eine Software-Lösung für Läden ohne Verkaufspersonal. Über eine App sehen Kunden, welche Lebensmittel vorrätig sind.

Von Laura Gastl

Ein Blick in den Vorratsschrank: Eier und Mehl sind aus. Smartphone aus der Hosentasche gezogen und auf die Lokbest-App geklickt, weißes Rüben-Symbol auf braunem Hintergrund. Hier können Kundinnen und Kunden sehen, ob die benötigten Produkte noch verfügbar oder bereits ausverkauft sind, bevor sie sich auf dem Weg zum Laden des Vertrauens machen. Wie zum Beispiel zum Egau-Shop 24, der in Wittislingen vor fast einem Jahr eröffnet hat. Wer vor dem 24-Stunden-Laden steht und hinein möchte, der hält sein Handy mit einem QR-Code vor ein Lesegerät neben dem Eingang. Erst dann öffnet sich die Türe.

Wertinger Software-Lösung für Hofläden in Wittislingen im Einsatz

Es ist eine Software-Lösung für Selbstvermarkter, die Hofläden, Kioske und andere Shops ohne Personal auf ein digitalisiertes Level hebt. Anbieter ist die Lokbest GmbH aus Wertingen. An diesem kühlen Montagvormittag ist Myriam Kim Haber, eine von drei Geschäftsführenden des Unternehmens, gemeinsam mit ihrer Kollegin Jasmin Sigl nach Wittislingen gekommen. Der Egau-Shop 24, betrieben von der Familie Hermanns aus Reistingen, war der erste Laden, der mit dem App-System aus Wertingen an den Start ging. Heute kooperiert Lokbest mit fünf Läden, hat Anfragen aus ganz Deutschland und aus Österreich und möchte zudem in der Schweiz wachsen.

