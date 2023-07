Naturschützer moniert "frustrierendes Trauerspiel" am Straßenrand

Ein Lutzinger Naturschützer kritisiert Kommunen und Landwirte im Landkreis Dillingen. Es geht unter anderem ums Mulchen.

In diesen Tagen und Wochen wird die Natur von verschiedenen Verursachern auf unterschiedliche Weise geschädigt - das schreibt der Lutzinger Naturschützer Xaver Kerle in einer Pressemitteilung. Weiter heißt es: "Jedes Jahr findet das gleiche frustrierende Trauerspiel statt, das zu einer Fortsetzung beziehungsweise Beschleunigung des Artensterbens führt."

Aus Kerle Sicht sind folgende Maßnahmen nicht nachvollziehbar: das Mulchen von Graben- und Heckenrändern und wenig befahrener Graswege vor allem durch die Kommunen, das Schlegeln von Straßenrandbereichen, die nicht verkehrsrelevant sind durch die zuständigen Straßenmeistereien sowie im Bereich Landwirtschaft das Mulchen von Feldrainen. Eine Blüte der dort wachsenden Ackerwildkräuter werde dadurch verhindert. Auch der Einsatz von Mährobotern in Haus- und Gewerbegrünflächen sieht Kerle kritisch.

Schaden für Vögel und Insekten

Gerade angesichts der intensiv betriebenen Landwirtschaft, bei der alle Ackerbeikräuter weg gespritzt würden, komme den Freiflächen bezüglich der Insektenentwicklung eine zentrale Bedeutung zu. Dort, wo Insekten vorkommen, haben auch Vögel eine Lebensgrundlage, so Kerle weiter. "Welchen Sinn ergibt es, dass Kommunen wenig befahrene Feldwege und ruhig gelegene Hecken- und Grabenränder in der Vegetationsperiode mulchen?", stellt der Naturschützer die Frage. Den Verantwortlichen solle bewusst sein, dass dadurch Vogelgelege der Bodenbrüter zerstört und die Insektenentwicklung massiv geschädigt werde.

Blühwiesen für eine schöne Optik sind wenig sinnvoll

Zur Gewissensberuhigung und zugunsten einer schönen Optik werden dann sogenannte Blühflächen angelegt. Diese spielen in der Natur keine herausragende Rolle. Viel wichtiger sind großflächige Wildkrautfluren und Brachflächen, die in der Vegetationsperiode in Ruhe gelassen werden.

Es muss dem Leitgedanken Rechnung getragen werden, der Natur Raum und Zeit für ihre Selbstentwicklung zu geben. Viele Menschen sind der irrtümlichen Meinung, man müsse in die Natur eingreifen, alles ordnen und sauber machen. Dabei hat die Natur Kräfte inne, die die Selbstentwicklung fördern. Als Mensch muss man dies nur zulassen. Dazu gehört auch, dass man sich zurücknimmt und eigenes Verhalten hinterfragt. (AZ)

