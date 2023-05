Nordschwabens Bauinnung nimmt für ihren Nachwuchs viel Geld in die Hand

Eine neue Kampagne soll helfen, jungen Menschen im Landkreis Dillingen die Baubranche noch schmackhafter zu machen. Was alles geplant ist.

Ins Nördlinger Ausbildungszentrum der Bauinnung Nordschwaben kommen jährlich rund 200 Maurer, Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz-Isolierer, Straßenbauer sowie Beton-/Stahlbetonbauer aus der Region und aus ganz Bayern zur überbetrieblichen Schulung. "Die Ausbildung ist das Fundament unseres Tuns, sonst haben wir später keine Facharbeiter, um die Betriebe aufrechtzuerhalten", erklärte der Obermeister Wolfram Uhl bei der Innungsversammlung, und bat die Betriebe in dem Zug gleich, weiterhin junge Leute einzustellen.

Um die hohe Qualität der Ausbildung bei der Bauinnung in Nördlingen gewährleisten können, ist den Verantwortlichen um Uhl klar, dass die Hallen dringend saniert werden müssen, neue Maschinen werden gebraucht, und die Jugendlichen sollen sich in ansprechenden Aufenthaltsräumen wohlfühlen. Deshalb erklärte Geschäftsführer Christoph Schweyer: "Dieses Jahr ist unser Ziel, die komplette Planung fertigzustellen, damit der Fördergeber sagen kann, ihr dürft loslegen." So stimmten die Vertreter der zusammengeschlossenen Betriebe dafür, das notwendige Geld in die Hand zu nehmen. Die entsprechenden Planungskosten sind im Haushalt 2023 eingeplant.

Eine Europameisterschaft in Danzig

Ein Aushängeschild sind für die Nördlinger die Betonbauer-Teams, die sich regelmäßig für die Weltmeisterschaften qualifizieren. Vergangenes Jahr errang das Team um Ausbildungsmeister Josef Leberle bei den World Skills den zweiten Platz. Inzwischen trainiert er ein neues Team. Da sich für die Europameisterschaft in Danzig im Bereich Betonbau zu wenige Länder angemeldet hatten, haben die Nördlinger mit den Österreichern einen eigenen Wettbewerb ins Leben gerufen: In Wien können sich die jungen Leute in Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft international messen. "Das ist eine ganz andere Hausnummer, als nur für sich selbst zu trainieren", hob Leberle heraus.

Übrigens ist auch der akademische Weg im Bau möglich: Im Herbst startet an der Technischen Hochschule Augsburg zum zweiten Mal der neue Bachelorstudiengang "Digitaler Baumeister" an der Fakultät für Architektur und Bauwesen. Im Zentrum steht die Ausbildung zu digitalen Bauexpertinnen und Bauexperten, welche bereits heute händeringend gesucht werden. Infos gab es für Betriebe, die bei der Agentur für Arbeit Kurzarbeit anmelden möchten, aber Ablehnungen erhalten mit der Begründung: "Im Bau läuft es gut, das kann nicht sein." Dass große Firmen die staatliche Unterstützung scheinbar ohne Probleme erhalten, ärgere die mittelständischen Betriebe, berichtete Schweyer, der rät: "Sie müssen im Antrag deutlich begründen, warum ein Auftrag weggebrochen ist und dass es nur eine zeitliche kurzfristige Situation ist." Die Bauinnung könne gerne unterstützen, auch der Landesverband bietet Hilfe an.

Notwendige Kampagne

Obermeister Uhl stellte außerdem die Kampagne "Massiv mein Haus" vor. Die wurde ins Leben gerufen, um der Öffentlichkeit bewusst zu machen, wie nachhaltig und energieeffizient die massive Bauweise ist. Der Landesverband Bayerischer Bauinnungen hat diese Aktion zusammen mit anderen Verbänden angestoßen. Um die für notwendigen Maßnahmen finanzieren zu können, sollten sich möglichst viele Betriebe anschließen. Deshalb stimmten die Anwesenden zu, alle Mitgliederbetriebe der Fachgruppe Hochbau anzumelden, wobei die Bauinnung den Beitrag im ersten Jahr übernimmt. Obermeister Wolfram Uhl stellte klar: "Ich finde die Kampagne ganz wichtig. Wir müssen schauen, dass wir den Massivbau wieder in das Licht rücken, das es verdient." (AZ)

