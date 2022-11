Nun haben die Narren im Kreis Dillingen wieder das Sagen

Punkt 11.11 Uhr ist die neue Faschingssaison gestartet – nach zwei Jahren Corona-Zwangspause. Ein Überblick zwischen Gundelfinger Bähnle und Rathausstürmen in der Region.

Das "Bähnle", das die Gundelfinger Narren organisiert haben, tuckert schon vor sich hin. "Was ist denn des für eine Klimabilanz?", fragt ein Narr im breiten Dialekt. "Der ist seit Mai nicht mehr gelaufen", sagt Walter Wagenhuber. Deshalb müsse man ihn ein bisschen warmlaufen lassen. Ein bisschen Zeit zum Warmwerden brauchen auch die Narren nach zwei Jahren abgespecktem Faschschingstreiben. Wagenhubers Frau Elke hat fleißig mitorganisiert, auch in diesem Jahr. "Es gibt schon Anlaufschwierigkeiten dieses Jahr", sagt Wagenhuber und sieht sich um. Früher habe sich der Bleichestadel für das traditionelle Weißwurstfrühstück um 11.11 Uhr schneller gefüllt.

So sieht es aus, wenn das Dillinger Rathaus gestürmt wird. Foto: Jan Koenen, Stadt Dillingen

Geladen sind die Honoratioren von Stadt und Faschingsvereinen. Und natürlich auch die "kirchliche Obrigkeit", sagt Wagenhuber. Selbige ist auch das diesjährige Faschingsmotto in Gundelfingen zu verdanken, wie Wagenhuber verrät. "Da saß ich in der Kirche, und bei der Predigt fielen die Worte 'in den letzten Zügen'." Und zack, war sie da, die zündende Idee für das Gundelfinger Fasnachtszügle. Für die Narren soll es damit mit Volldampf in die fünfte Jahreszeit gehen.

Bei der Büttenrede wird kräftig ausgeteilt

Und passend zum Motto wird zum Faschingsauftakt auch das Personal ausgesucht. Walter Hieber kürt die Erste Bürgermeisterin Mirjam Gruß zur Fahrdienstleiterin "Da Sie ja eh nicht mehr bei der Wahl kandidieren, können Sie unseren Narrenzug auch ganz beruhigt an die Wand fahren." Der Faschingsauftakt solle keine Wahlkampfveranstaltung werden, bemerkt Hieber später am Rande der Feier. Und doch wird es natürlich politisch, denn die Kandidatinnen und Kandidaten für die Gruß-Nachfolge sitzen auch im Publikum, und Büttenredner Conny Deisler teilt scharf gegen sie aus.

17 Bilder So lief der Gundelfinger Faschingsauftakt Foto: Christina Brummer

Alle vier Kandidaten sitzen im Publikum. "Der, wo kommt ins Rathaus nauf, reißt erst mal Tür und Fenster auf, dass d's FDP-Parfüm entweicht", reimt Deisler. Für die scheidende Bürgermeisterin gibt es aber abgesehen davon, viele warme Worte. Sie habe "viele Brücken gebaut" und "scho was könnt und hatte Charme" sagt Deisler.

Einmal den Spieß umdrehen, über Politik und andere Obrigkeiten lachen. Darum geht es beim Fasching. Walter Hieber ist es wichtig, dass solche Traditionen mit der Gundelfinger Fasnacht erhalten bleiben. Einen "urigen Fasching" wünscht sich das Narrenurgestein mit einem Augenzwinkern.

Auch in Dillingen und Höchstädt wird der Fasching eröffnet

Auch andere Gesellschaften im Landkreis Dillingen haben am 11.11. um 11.11 Uhr ihre Saison eröffnet – endlich nach zwei Jahren Zwangspause. So sind etwa die Höchstädter Schlossfinken – samt kleinem und großen Prinzenpaar – ins Rathaus gestürmt. Und haben sich symbolisch den Schlüssel von Bürgermeister Gerrit Maneth überreichen lassen. Denn, so will es die Tradition, ab jetzt übernehmen die Narren und Närrinnen die "Herrschaft" in der Donaustadt und den Stadtteilen. Natürlich hat auch Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz in seinem Büro am Freitagvormittag den Schlachtruf für die kommende Faschingssaison geübt. Die Faschingsfreunde haben ihn besucht und die fünfte Jahreszeit eingeläutet.

Bürgermeister Gerrit Maneth (ganz links) hat für die fünfte Jahreszeit sein Zepter an die Schlossfinken abgegeben. Foto: Danner

Bei vielen Gesellschaften wurde am Freitag auch das streng gehütete Geheimnis der künftigen Regenten gelüftet. Hier und da sind die Prinzenpaare – selbstverständlich ohne Kostüme – schon beim Rathaussturm bekannt gegeben worden. So manch anderer Verein macht es über das Wochenende noch spannend. In der Heimatzeitung verraten wir in den nächsten Tagen, wer wo ab jetzt das Sagen in der jeweiligen Kommune hat. Helau!