Osterhasen-Endspurt: Welches Bild gefällt Ihnen besonders gut?

Viele Buben und Mädchen haben gemalt und gebastelt. Jedes Bild ist toll geworden. Noch bis Mittwoch, 12 Uhr, kann online abgestimmt werden, welches am schönsten ist.

Eines ist klar: Sieger sind sie alle. Denn das, was uns die Buben und Mädchen aus dem Kreis Dillingen alles gebastelt und gemalt haben, ist einfach toll. Unsere Zeitung hat unzählige Bilder von Osterhasen bekommen. Alle sind sie kreativ, bunt und ganz individuell. Da gibt es den Osterhasen, der ganz lange Ohren hat. Ein anderes Kind glaubt dagegen, dass der Eier-Lieferant weiß ist und einen Leiterwagen zieht. Wir haben aber nicht nur gemalte Bilder gekommen.

Osterhasen-Bilder aus dem Landkreis Dillingen

Es wurde geschnippelt, geklebt und fleißig dekoriert. Vielen Dank! Seit dem Osterwochenende sind alle Bilder unserer kleinen Künstlerinnen und Künstler in einer Bildergalerie bei uns im Internet eingestellt. Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben nun die Qual der Wahl.

32 Bilder Foto-Voting: Welches Osterhasen-Kunstwerk gefällt Ihnen am besten? Foto: Rainer Oettel, Epd (Symbolbild)

Sie dürfen entscheiden, welches Osterhasen-Kunstwerk am schönsten ist. Das ist sehr schwierig, so viel sei schon verraten. Denn nicht nur die eingereichten Fotos, vor allem die Kinder sind zuckersüß - und gewonnen haben sie alle. Dennoch: Welcher Osterhasi gefällt Ihnen am besten?

Jetzt online abstimmen

Klicken Sie online unter azol.de/osterhase auf das Bild, das Ihnen am besten gefällt und stimmen ab. Das Bild mit den meisten Klicks gewinnt. Und natürlich gibt es auch etwas für die Buben und Mädchen zu gewinnen. Am besten gleich online nachschauen. Denn: Das Online-Voting endet am Mittwoch, 12. April, 12 Uhr. Dann steht fest, wer den schönsten Hasen gemalt hat. Wir drücken allen Kindern die Daumen. (sb)