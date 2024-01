Plötzlicher Schneefall führt zu Unfällen im Landkreis Dillingen

In der Region kommt es am Montag bei Schneeglätte zu mehreren Blaulichteinsätzen. Bei Lauterbach wird ein 35-jähriger Waldarbeiter verletzt.

Der plötzliche Schnee hat am Montagnachmittag und -abend einige Autofahrerinnen und Autofahrer im Landkreis Dillingen überrascht. Auf der Kreisstraße bei Zöschingen passierte der erste Verkehrsunfall. Dort schlitterte eine 21-Jährige mit ihrem Auto von der Fahrbahn. Sie verletzte sich dabei leicht und kam per Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus Heidenheim. Ihr Fahrzeug wurde im Frontbereich beschädigt. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei etwa 3000 Euro.

Ein weiterer Verkehrsunfall im Zusammenhang mit Schneeglätte passierte zur Dämmerung am Altheimer Feld, Ecke Hans-Wienskowitz-Weg, im Dillinger Stadtteil Hausen. Dabei kam der Pkw eines 18-Jährigen beim Abbiegen ins Schleudern und touchierte eine Straßenlaterne, die wurde leicht beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich demnach auf etwa 500 Euro. Der Fahrer blieb dabei unverletzt.

Kurz darauf führten die Wetterverhältnisse zu einem weiteren Unfall, diesmal auf der Kreisstraße bei Wittislingen. Ein 33-Jähriger rutschte mit seinem Auto von der Straße, verletzt wurde er glücklicherweise nicht. Kratzer, die sein Fahrzeug von der ungewollten Begegnung mit dem Gebüsch neben der Fahrbahn davontrug, werden ihn aber noch eine Weile daran erinnern.

Auch ohne Schnee passierte bei Gundelfingen ein Unfall

Auch ohne den Schneefall am Nachmittag passierte am Montagmorgen ein Verkehrsunfall. Auf der B16 bei Gundelfingen krachte es bei einem Überholvorgang. Ein 63-Jähriger war in östlicher Richtung unterwegs und entschloss sich, ein Auto vor sich zu überholen. Während des Überholmanövers näherte sich ein entgegenkommender Lkw, weshalb der 63-Jährige kurz vor dem Fahrzeug, das er eigentlich überholen wollte, wieder einscheren musste. Infolgedessen kam es zu seitlichem Kontakt, sowohl mit dem entgegenkommenden Lkw als auch mit dem überholten Auto. Das führte zu entsprechenden Streifschäden an den beteiligten Fahrzeugen. Glücklicherweise blieben alle Fahrer bei dem Vorfall unverletzt. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die auf etwa 12.500 Euro geschätzt. Der Verursacher des Unfalls erhielt eine Anzeige und muss mit einem Bußgeld rechnen.

35-Jähriger erleidet bei Waldarbeiten nahe Lauterbach Verletzungen

Glück im Unglück, sagt Wertingens Polizeichef Josef Mayer, hatte ein Waldarbeiter, als er sich am Montagnachmittag verletzte. Rechtzeitig konnte er sich zu seinem Traktor schleppen und nach Hilfe rufen. Der 35-Jährige war im Wald zwischen Lauterbach und Mertingen am Arbeiten gewesen. Bei der Polizei ging der Hilferuf am Montag gegen 15.15 Uhr ein. Sofort wurden die Feuerwehren Lauterbach und die Kreisbrandinspektion sowie der Rettungsdienst alarmiert. Wie der im Bereich Buttenwiesen zuständige Kreisbrandmeister Daniel Riegl informiert, unterstützte die Feuerwehr den Abtransport des Patienten durch den Rettungsdienst in dem schwer zugänglichen Gelände.

Dort war der 35-jährige Mann aus dem angrenzenden nördlichen Landkreis Augsburg am Montagnachmittag dabei, Holz zu machen. Ein Gehölz, das mutmaßlich unter Spannung stand, schlug zurück und verletzte den Arbeiter im Bereich des Unterschenkels, wie es von den Gesetzeshütern weiter heißt. Der Mann, der alleine im Wald unterwegs war, konnte sich noch zu seinem Traktor schleppen und privat um Hilfe rufen. Die Angehörigen informierten daraufhin die Polizei und brachten die Rettung in Gang.

Polizei und Rettungskräfte trafen sich daraufhin mit den Angehörigen vor Ort und konnten so zu dem Verletzten geführt werden. Dieser wurde laut Polizei mit dem Verdacht auf eine Unterschenkelfraktur ins Krankenhaus Donauwörth gebracht. Wie Wertingens Polizeichef mitteilt, hatte der Verunglückte entsprechende Schutzkleidung für den Umgang mit der Kettensäge an. Gleichzeitig rät Josef Mayer, grundsätzlich nicht alleine Waldarbeiten zu verrichten. Das Handy sei vermutlich bei den derzeitigen niedrigen Temperaturen lebensrettend für den Mann gewesen. Entscheidend und gut war zudem, dass die Angehörigen wussten, wo er sich befindet. (mit AZ)