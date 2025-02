Rektor aus dem Kreis Dillingen: „Wichtig ist, dass das Zwischenzeugnis Mut macht“

Es dauert zwar noch zwei Wochen, bis die Faschingsferien in Bayern starten, doch im Schulkosmos läuft die Zeitrechnung anders: Denn an diesem Freitag werden in vielen Schulen im Landkreis Dillingen schon die Zwischenzeugnisse verteilt. Der Grund: Ostern war im Jahr 2024 gut einen Monat früher als heuer. Deshalb verschiebt sich auch die Zeit der Faschingsferien. Davon unabhängig ist allerdings die Zeit, in der die Zwischenzeugnisse verteilt werden. Die gibt es immer in der zweiten vollen Februarwoche. In diesem Jahr fällt der Zeugnistermin auch noch auf den Valentinstag. Der Tag der Liebe, wird er dann zum Tag der Enttäuschung?

Christina Brummer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zwischenzeugnis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis