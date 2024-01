Schneeunfälle im Kreis Dillingen: Auto überschlägt sich

Nach dem Wintereinbruch gibt es im Kreis Dillingen am Sonntag zwei Unfälle. Was die Polizei sonst noch beschäftigt hat.

Der Winter ist mit voller Wucht zurückgekehrt. Hatte es an manchen Tagen im Dezember bereits rund 11 Grad in der Region, kühlte es am Wochenende kräftig ab. Und die eisigen Temperaturen werden wohl erst einmal bleiben. Wegen Schnee und Eis gab es am Wochenende auch auf den Straßen im Landkreis Dillingen Unfälle. Das Unfallaufkommen hielt sich aus Sicht der Polizei jedoch in Grenzen, nur an zwei Stellen kamen ein Fahrer und eine Fahrerin von der Straße ab.

Am Sonntag war eine 20-Jährige mit ihrem Auto auf der Staatstraße 2212 bei Bissingen unterwegs, als es zum Unfall kommt. Laut Polizei verlor die 20-Jährige gegen 15.30 Uhr auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto und kam von der Straße ab. Dabei überschlug sich der Wagen und landete auf der Seite im Straßengraben. Die Frau wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie kam mit dem Rettungswagen mit Verdacht einer beidseitigen Schulterfraktur ins Krankenhaus nach Nördlingen. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Unfall bei Buttenwiesen: Fahrer kommt von der Straße ab

Neben einer Streife der Dillinger Polizei waren besagter Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber sowie die freiwilligen Feuerwehren Bissingen, Reimlingen und Oberringingen mit insgesamt 60 Feuerwehrleuten im Einsatz.

Einige Stunden später, gegen 23 Uhr, erging es einem 18-jährigen Autofahrer ähnlich. Er war auf der nördlich von Buttenwiesen verlaufenden Kreisstraße 23 unterwegs. Auch er kam auf der schneeglatten Fahrbahn mit seinem Auto ins Rutschen. Das teilt die Polizei mit. Der Wagen des 18-Jährigen landete dabei im Straßengraben. Dabei wurde seine 18-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Sie begab sich laut Polizeiangaben eigenständig zur Behandlung ins Krankenhaus nach Donauwörth. Der Wagen musste durch den Abschleppdienst aus dem Straßengraben geborgen werden. Der 18-jährige Fahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung verantworten.

Streit mit Pfefferspray in Unterthürheim

Wegen Körperverletzung müssen sich auch zwei Frauen verantworten, jedoch aus einem anderen Grund. Am Sonntag gerieten eine 23-Jährige und eine 22-Jährige in Unterthürheim in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung sei es, so formuliert es die Polizei, "zu Handgreiflichkeiten der 23-Jährigen gegenüber der 22-Jährigen" gekommen. Diese wiederum habe sich mit Faustschlägen und dem Einsatz eines Pfeffersprays gewehrt. Die leichtverletzte 23-Jährige wird im Nachgang der Auseinandersetzung durch den Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus nach Wertingen gebracht. Die ebenfalls leichtverletzte Kontrahentin verweigerte eine ärztliche Behandlung. Die Dillinger Polizei ermittelt nun gegen die Beteiligten wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie gefährlicher Körperverletzung. (AZ)