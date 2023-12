So werden übrige Lebensmittel nach Weihnachten gerettet

Foodsharing-Engagierte aus Wertingen und Dillingen geben Tipps, wie übrig gebliebenes Essen verwertet werden kann und wie es sich zu Silvester vermeiden lässt.

Mit Kartons und Körben in den Händen laufen die vier Frauen zu der Garage in einem Wertinger Hinterhof. Sie sind auf dem Weg, den "Fairteiler" zu befüllen, der sich dort ganz unscheinbar befindet. Blumenkohl und Kürbisse, abgepackte Salami und Kräuterbaguette, Mandarinen, Orangen und Schoko-Nikoläuse – nach den Feiertagen sind in Supermärkten, Bäckereien und anderen Geschäften viele Lebensmittel angefallen, die nun nicht mehr verkauft werden können. In Wertingen wandern sie in den Kühlschrank und die Regale der Foodsharing-Initiative, wo sich jeder und jede daran bedienen kann. Hauptsache, es wird nicht weggeworfen, was noch genießbar ist.

Die vier Frauen, das sind Marina Deisenhofer, Sabine Reiser, Hermine Adelmann und Hildegard Holzwarth. Sie alle setzen sich in den Foodsharing-Bezirken Wertingen und Dillingen ehrenamtlich dafür ein, dass Lebensmittel vor dem Müll gerettet werden. Denn "Foodsharing", das heißt auf Deutsch: "Essen teilen". Insgesamt sind es im Landkreis rund 50 Aktive, die regelmäßig verschiedene Betriebe anfahren, Essen abholen und verteilen. Jetzt nach Weihnachten, einer Zeit des Überflusses, geben sie Empfehlungen, wie mit all den essbaren Resten zu Hause umgegangen werden kann. Und wie an Silvester, wenn wieder üppig aufgetischt wird, verhindert werden kann, dass abermals vieles übrig bleibt.

In den Foodsharing-Bezirken Dillingen und Wertingen gibt es rund 50 Aktive

Wenn zu den Feiertagen Gäste kommen, dann soll das Essen ja nicht ausgehen. Immer noch mehr wird eingekauft und kommt auf den Tisch – das sei "das Denken vieler Leute", meint Sabine Reiser. Sie und Marina Deisenhofer haben mit dem Foodsharing in Wertingen und Dillingen vor einigen Jahren gestartet. Reiser ergänzt: "Und am Ende beschwert man sich, wenn man drei Kilo zunimmt." Dabei finden die Frauen, dass es gar nicht schlimm sei, wenn zum Beispiel die Spätzle ausgehen und man eben den Kartoffelsalat als Beilage esse.

Direkt nach dem Festessen, wenn die Gäste nach Hause gehen, könnten die Gastgebenden anbieten, etwas von den Resten mitzunehmen oder an Bekannte weiterverteilen. "Über gutes Essen freut man sich doch", sagt Ulrich Deisenhofer, der jetzt zur Runde dazugestoßen ist. Er ist ebenfalls im Foodsharing aktiv. "Und man spart sich das Kochen am nächsten Tag." Selbstgekochtes oder Lebensmittel in bereits geöffneten Verpackungen dürfen aus hygienischen Gründen nicht im "Fairteiler" stehen. Wer niemanden kennt, der die Reste haben möchte, kann sich unter www.foodsharing.de registrieren und einen Essenskorb anbieten. Mit Foto und Beschreibung können die Lebensmittel ähnlich wie auf der Internetplattform kleinanzeigen.de eingestellt werden. Auf einer Karte können Nutzerinnen und Nutzer sehen, wo es in der Nähe etwas zum Abholen gibt und sich bei Interesse melden.

Foodsharing-Engagierte geben Tipps zum Retten von Lebensmitteln

Wenn bei Hildegard Holzwarth zu Hause der Kühlschrank aufgeht, dann lautet die erste Frage: "Was muss weg?" Nach Weihnachten isst sie schon einmal drei Tage hintereinander Knödel – kein Problem für sie. Und wenn ein Produkt das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten hat, heiße das noch lange nichts. So ein Joghurt kann selbst nach einem Jahr noch genießbar sein. "Ich habe ja Augen und eine Nase", sagt Holzwarth. Auch probieren schade nicht.

Weihnachten ist für dieses Jahr erst einmal gelaufen, doch mit Silvester steht ein weiterer Anlass an, zu dem gerne groß aufgetischt wird. Dafür und auch ganz allgemein gibt Marina Deisenhofer den Tipp: "Vorausschauend und mit Verstand einkaufen." Dabei helfen könne auch ein Essensplan. Ulrich Deisenhofer empfiehlt zudem, über eine Woche oder auch einen Monat hinweg zu dokumentieren, was man selbst an Lebensmitteln wegwirft. Wer feststellt, dass das ganz schön viel ist, dem fällt es womöglich leichter, künftig bedachter einzukaufen.

Gerade nach Weihnachten oder Silvester fallen viele Essensreste an

Nicht nur zu Hause, sondern auch in Supermärkten, Cafés oder Bioläden bleiben nach Weihnachten Reste zurück, tendenziell mehr als über das Jahr hinweg. "Dieses Jahr waren es ja sogar drei geschlossene Tage", sagt Sabine Reiser, denn Heiligabend ist auf einen Sonntag gefallen. An diesem Mittwochvormittag nach Weihnachten hat sie bereits Netze mit Orangen und Mandarinen aufgeschnitten und schimmelnde Früchte weggeworfen. Was noch gut ist, liegt jetzt in den Regalen des Wertinger "Fairteilers". Und auch schon in der Vorweihnachtszeit gab es eine zusätzliche Quelle übrig gebliebener Lebensmittel: Auf den Weihnachtsmärkten in Gundelfingen, Wertingen, Dillingen und Lauingen holten die Ehrenamtlichen unter anderem Bananen, Glühwein, Semmeln, Erbsensuppe und Crêpeteig ab und verteilten die Ware im Sinne der Nachhaltigkeit.

Info: Der Standort des "Fairteilers" in Wertingen darf aus Gründen der Lebensmittelüberwachung nicht öffentlich genannt werden. Die Adresse und weitere Infos können per Mail an dillingen@foodsharing.network oder wertingen@foodsharing.network erfragt werden.