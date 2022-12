Sparen die Menschen beim Besuch auf dem Weihnachtsmarkt?

Plus Manche Händler haben den Eindruck, dass die Leute kauffreudiger als vor Corona sind. Ist das wirklich so? Ein Stimmungsbild aus Wertingen und Buttenwiesen.

Gerade hat Hannelore Reißler Spielzeug für ihre Enkel gekauft. Tiere aus Holz, die ihre Enkel wie Puzzle zusammensetzen können. "Ich suche bewusst Handarbeitssachen, die sind nachhaltig", erzählt die Wertingerin. Wenn sie auf Märkten ist, schaut sie auch nach selbst gestrickten Socken. "Das ist eine Heidenarbeit, die selbst zu machen, außerdem weiß ich, was die Wolle kostet", sagt sie, und auch wenn sie sich über Schnäppchen freut, ist sie bereit, den entsprechenden Preis zu bezahlen. Doch jetzt will sie auf dem Buttenwiesener Weihnachtsmarkt erst einmal etwas zu Essen und Trinken.