Thomas Reicherzer (SPD) will wieder für den Bezirkstag kandidieren

Die SPD will im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen, Fabian Wamser als Landtagskandidaten nominieren. Reicherzer möchte für den Bezirkstag kandidieren.

Die SPD wählt am kommenden Donnerstag, 27. Oktober, ihre Direktkandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl 2023 im Stimmkreis 704 Augsburg-Land, Dillingen. Beginn der Nominierungsversammlung ist um 19 Uhr im Landgasthof Stark in Gottmannshofen.

Wie die Kreisvorstände der SPD aus den Landkreisen Augsburg und Dillingen einstimmig beschlossen haben, sollen den Delegierten für die Landtagskandidatur der SPD-Fraktionsvorsitzende im Augsburger Kreistag Fabian Wamser (wir berichteten) und für die Bezirkstagskandidatur der Wittislinger Bürgermeister Thomas Reicherzer vorgeschlagen werden. Der Dillinger SPD-Kreisvorsitzende Thomas Reicherzer wird sich erneut um die Nominierung als Kandidat für den Bezirkstag bewerben. Der 27-jährige Wittislinger Bürgermeister trat bereits bei den Bezirkswahlen 2018 für die SPD an. Seine Erfahrungen, die er seitdem als Bürgermeister gesammelt hat, will er nun auch im schwäbischen Bezirkstag einbringen, heißt es in der Pressemitteilung der Sozialdemokraten. (AZ)

Lesen Sie dazu auch