Landkreis Dillingen

18:15 Uhr

Valentinstag am Aschermittwoch - und jetzt?

Am 14. Februar sind in der Regel die Restaurants im Landkreis Dillingen gut besucht mit Liebenden, die gemeinsam ein leckeres Dinner genießen wollen. Aber es ist auch Start der Fastenzeit.

Von Horst von Weitershausen Artikel anhören Shape

Mit dem Aschermittwoch endet die Zeit der Narren und die Zeit der inneren Einkehr beginnt. Aber ausgerechnet zum Start der Fastenzeit ist Valentinstag. Der 14. Februar 2024 ist sowohl Aschermittwoch als auch Valentinstag? Passt das zusammen - zumindest kulinarisch? Eigentlich wird in den Restaurants im Kreis Dillingen passend viel Fisch serviert. Ist das heuer auch so? Wir haben uns umgehört.

Wahl zwischen Fisch und Fleisch

„Voll ausgebucht“ heißt es im Fristinger Storchennest von Elmar Schneider. Und er sagt, dass die meisten Reservierungen für ein Valentins-Liebes-Menü ausgemacht worden sind, weniger für das Fischessen. „Doch der traditionelle Aschermittwochs-Fisch muss ja beim Valentins-Menü nicht fehlen“, sagt Schneider und verrät, dass im Zwischengang seines kulinarischen Erlebnisses es auch möglich sei, den Gästen Fisch zu reichen. „Ganz wie es den Gästen beliebt. Ob Fisch, Fleisch oder vegetarisch - bei uns stellt sich das Speisenangebot auch an diesem Tag der Liebe und dem Aschermittwoch auf die kulinarischen Wünsche der Gäste ein", sagt der Storchennest-Chef.

