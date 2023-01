Von Schubkarrenrennen bis Kappenabend: Das ist am Wochenende geboten

Der Fasching hat den Landkreis Dillingen am Wochenende fest im Griff. Das Angebot reicht vom Landjugendball bis zur Powerparty. Alle Termine auf einen Blick.

Im Fasching wird es am kommenden Wochenende turbulent. In Eppisburg beginnt am Sonntag, 22. Januar, um 13.33 Uhr das legendäre Schubkarrenrennen. Dabei ist an den verschiedenen Stationen für viel Gaudi gesorgt. Die Läufer und Läuferinnen starten aus einer Saukiste heraus. Das Kommando lautet: "In die Saukischt, fertig, los!" Das Spektakel der Epponia dürfte bestimmt viele Zuschauer und Zuschauerinnen in die Aschberg-Kommune locken. Aber auch sonst ist an diesem Faschingswochenende eine Menge geboten. Hier eine Auswahl:

Fasching im Landkreis Dillingen: Vom Landjugendball bis zur Powerparty

In Eppisburg lädt die Faschingsgesellschaft Epponia am Freitagabend, 20. Januar, zum Landjugendball in die Eppisburger Vereinshalle. Beginn ist um 20 Uhr.

lädt die Epponia am Freitagabend, 20. Januar, zum in die Eppisburger Vereinshalle. Beginn ist um 20 Uhr. In Finningen veranstaltet die Finndonia am Freitagabend eine Powerparty . Sie findet im Schützenheim Hubertus in Oberfinningen statt.

veranstaltet die Finndonia am Freitagabend eine . Sie findet im Schützenheim Hubertus in Oberfinningen statt. Die Faschingsfreunde Steinheim haben ebenfalls am Freitagabend einen Mottoball im Vereinsheim des Dillinger Stadtteils organisiert. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Kinderbälle in Aislingen und Gundelfingen

Die Gemeinde Aislingen lädt am Samstag, 21. Januar, zu einem Kinderball in den Landgasthof Adler ein. Die kleinen Maschkerer werden ab 14 Uhr feiern.

lädt am Samstag, 21. Januar, zu einem Kinderball in den Landgasthof Adler ein. Die kleinen Maschkerer werden ab 14 Uhr feiern. Faschingstreiben@Brenzhalle heißt es am Samstag bei der Faschingsgesellschaft Die Glinken in Gundelfingen . Los geht's um 16 Uhr.

Die Glinken in . Los geht's um 16 Uhr. Im Stadtsaal in Dillingen ist "Ball der Begegnung", veranstaltet von den Dillinger Faschingsfreunden. Die Narren und Närrinnen legen um 17 Uhr los.

ist "Ball der Begegnung", veranstaltet von den Dillinger Faschingsfreunden. Die Narren und Närrinnen legen um 17 Uhr los. Die Wagenweihe der Brezga-Bar findet am Samstag um 19.30 Uhr neben dem Rot-Kreuz-Gebäude in Holzheim statt. Die Faschingsfreunde Fristingen haben ihr Kommen angesagt.

Beim Kappenabend in Höchstädt werden Politiker derbleckt

Beim Kappenabend der Schlossfinken in der Nordschwabenhalle in Höchstädt werden traditionell lokale Begebenheiten auf die Schippe genommen. Politiker und Politikerinnen dürfen sich da in der Regel einiges anhören. Die Narretei beginnt um 19.30 Uhr.

In Finningen feiert die Finndonia das 55-jährige Bestehen der Faschingsgesellschaft . Der Jubiläumsball im Landgasthof Schlössle in Unterfinningen startet um 20 Uhr.

feiert die Finndonia das 55-jährige Bestehen der . Der Jubiläumsball im Landgasthof Schlössle in Unterfinningen startet um 20 Uhr. Haunsheim lädt am Samstagabend zum Ball der Vereine. Er beginnt um 20 Uhr im Kornstadel.

lädt am Samstagabend zum Ball der Vereine. Er beginnt um 20 Uhr im Kornstadel. Lutzinger Spielgruppen veranstalten am Sonntag, 22. Januar, einen Kinderfaschingsball. Start ist um 13.59 Uhr im IBL in Lutzingen .

. Ein Dorfball wird am Sonntag in Donaualtheim gefeiert. Er fängt um 13 Uhr im Vereinsheim der Faschingsgesellschaft Hallo-Wach an.

gefeiert. Er fängt um 13 Uhr im Vereinsheim der Hallo-Wach an. Die Glinken in Gundelfingen laden am Sonntag ebenfalls zum Kinderfaschingsball. Das närrische Treiben beginnt um 14 Uhr in der Brenzhalle. (bv)

Lesen Sie dazu auch