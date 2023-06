Von Bauelektrik bis Büro: Diese Fachkräfte sind im Kreis Dillingen gesucht

Die Lage auf dem aktuellen Arbeitsmarkt ist "recht robust", wie der Donauwörther Agenturchef sagt. Dennoch gibt es mehr Arbeitslose. Das sind die Gründe.

1430 Menschen im Landkreis Dillingen sind derzeit arbeitslos gemeldet - das sind immerhin laut der Donauwörther Arbeitsagentur 20 Menschen mehr als noch im Vormonat. Aber: "Die Arbeitslosenquote beträgt 2,5 Prozent, im April lag sie bei 2,6 Prozent. Wir freuen uns weiterhin über eine der bundesweit niedrigsten Arbeitslosenquoten im gesamten Agenturbezirk", so Agenturchef Norbert Gehring in einer Pressemitteilung. Im Vorjahresvergleich ist die Arbeitslosigkeit um 301 Personen gestiegen. Hauptursache sind nach wie vor die ukrainischen Geflüchteten, die fast ausschließlich im Jobcenter betreut werden. "Der Arbeitsmarkt in unserer Region ist recht robust und die Betriebe haben weiterhin einen hohen Personalbedarf."

Dennoch deuten sich vor allem bei den Stellenzugängen auf Monatsbasis mit einem Rückgang von rund 37 Prozent erste Anzeichen einer konjunkturellen Eintrübung auf dem Arbeitsmarkt an. "Unternehmen müssen sich vielen Herausforderungen stellen, wie zum Beispiel der Digitalisierung und Automatisierung sowie der Energiewende, das dämpft die Dynamik. Hinzu kommt natürlich auch die Frage des demografischen Wandels und des damit einhergehenden Arbeitskräftemangels", erläutert Gehring zur aktuellen Entwicklung.

Viele Helferjobs sind ausgeschrieben

Von den derzeit insgesamt 1430 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 657 bei der Arbeitsagentur und 773 im Jobcenter Dillingen registriert. Im Mai haben sich 423 Personen arbeitslos gemeldet. Davon kamen 151 aus einer Beschäftigung und 91 aus einer Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme. Im Gegenzug konnten 439 die Arbeitslosigkeit beenden. 141 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf und 110 begannen eine Aus- oder Weiterbildung. Die Arbeitskräftenachfrage der Betriebe ist zwar weiterhin auf hohem Niveau, aber weniger dynamisch. Von den Arbeitgebern wurden 106 neue Arbeitsstellen gemeldet, 49 weniger als im April und 61 weniger als vor einem Jahr. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind im Landkreis Dillingen derzeit 904 freie Arbeitsstellen gemeldet, 24 mehr als vor einem Monat und 13 mehr als vor einem Jahr. Für 640 Stellen werden Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen in Vollzeit und für 69 in Teilzeit gesucht. Bei 195 Stellen ist eine Beschäftigung in Vollzeit oder Teilzeit möglich. Rund 32 Prozent der offenen Stellen entfallen auf Personaldienstleister. Von den gemeldeten offenen Stellen waren 66 Prozent auf Facharbeiterniveau, 15 Prozent für Spezialisten/Experten und 19 Prozent für Helferjobs ausgeschrieben.

Schweißer sind gefragt und gesucht

Die Top-Zehn-Bereiche, bei denen Personal gesucht wird, sind: Lager, Schweiß- und Verbindungstechnik, Verkauf, Metallbau, Maschinenbau, Büro und Sekretariat, Berufskraftfahrer, elektrische Betriebstechnik, spanende Metallbearbeitung und Bauelektrik, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Aktivitäten am regionalen Ausbildungsmarkt laufen daher unvermindert auf Hochtouren. Seit 1. Oktober 2022 meldeten sich 456 Bewerber und Bewerberinnen, die eine Berufsausbildung anstreben. Von den Betrieben wurden im gleichen Zeitraum 664 offene Ausbildungsstellen gemeldet. Im Mai standen 158 bisher unversorgte Ausbildungssuchende insgesamt 415 unbesetzten Ausbildungsstellen gegenüber. Rein rechnerisch entfallen damit auf einen Ausbildungssuchenden 2,6 Lehrstellen. (AZ)

