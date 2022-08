Corona bis Lehrermangel: Womit Schulen im Landkreis zu kämpfen haben

Regierungs-Abteilungsdirektorin Susanne Reif war bei der Bezirks-Fachgruppe Schulleitung der KEG zu Gast. Über Herausforderungen an Schulen.

Dass neben den bis vor zweieinhalb Jahren völlig unerwarteten Herausforderungen der Corona-Pandemie, der in bisher nicht gekanntem Tempo fortschreitenden Digitalisierung an den Schulen auch der Lehrkräftemangel die Schulleitungen, die Kollegien und die Schulaufsicht vor bislang nicht vorstellbare Herausforderungen stellt, wurde bei einer ausführlichen Diskussionsrunde der Fachgruppe der Schulleitungen der Grund-, Mittel- und Förderschulen mit der Abteilungsdirektorin der Regierung von Schwaben, Susanne Reif, deutlich.

Nachdem die Gesprächsrunde im Haus St. Ulrich in Augsburg zwei Jahre nicht hatte stattfinden können, trafen sich nun wieder kurz vor Schuljahresende auf Einladung der Leiterin der schwäbischen Fachgruppe, Claudia Heger, Schulleiterinnen und Schulleiter aus dem gesamten Regierungsbezirk Schwaben, die der Bezirks-Fachgruppe Schulleitung der Katholischen Erziehergemeinschaft (KEG) angehören.

Claudia Heger (Bildmitte), Ruth Kotzian (links) und Susanne Reif bei der Fachgruppen-Tagung in Augsburg. Foto: Helmut Herreiner

Neues Schuljahr lässt sich schwer planen

Susanne Reif machte in ihrem Begrüßungsstatement deutlich, dass die oben genannten Probleme auch den schulaufsichtlichen Behörden in den Schulämtern, den Bezirksregierungen und im Kultusministerium bekannt seien und intensiv erörtert würden. Ihr sei bewusst, dass die bereitgestellten Mittel für die Entlastung der Schulleitungen und Verwaltungen nur ein Tropfen auf dem heißen Stein seien. Zugleich bat sie um offene Worte vonseiten der anwesenden Rektorinnen und Rektoren. Diese sprachen natürlich die drei oben genannten Problemfelder an, welche die Planung des neuen Schuljahres mehr als schwierig gestalteten. Angesichts der personellen Engpässe stieß insbesondere das Beschäftigungsverbot für Schwangere, die eigentlich in ihren Klassen in den Schulen arbeiten wollten, auf Kritik, zumal es in anderen Bereichen und Berufen längst wieder ausgesetzt sei.

11 Bilder So sieht es in der Dillinger Studienbibliothek aus – ein Foto-Rundgang Foto: Annemarie Rencken

Bürokratie in den Schulen nimmt immer mehr zu

Die zusätzliche Belastungen der Schulorganisation durch die Brückenangebote zur Sprachförderung, durch die besonderen Maßnahmen für ukrainische Flüchtlinge und die nicht enden wollende Bürokratie mit immer neuen Abfragen und Meldungen wurden durch zahlreiche Redebeiträge bestätigt. Zudem machen sich an etlichen Grundschulen bereits jetzt die stark steigenden Geburten- und Zuzugszahlen der vergangenen Jahre bemerkbar, so dass an einer ganzen Reihe neuer Standorte weitere Klassen gebildet werden müssen und zum Teil auch die Klassenstärken steigen, was die bereits genannten Probleme zusätzliche verstärkt.

Schulleiterin in Haunsheim und Gundelfingen

So verwundert es nicht, dass Rektorin im Ruhestand Claudia Heger, bis zu ihrer Pensionierung als Schulleiterin in Haunsheim und Gundelfingen tätig, abschließend sagte: „Ich beneide Sie und euch nicht um die Schulleitungs-Aufgabe in dieser Situation! Wenn man dann noch daran denkt, was manche Eltern für Forderungen stellen, weil sie nur an sich und ihre eigenen Kinder denken, könnte man schon verzweifeln.“ Positiv zu vermerken sei allerdings, so Claudia Heger, dass die Probleme längst auch bei den Schulaufsichtsbehörden angekommen sei, wofür Abteilungsdirektorin Susanne Reif exemplarisch stehe.

Lesen Sie dazu auch

Bürgermeisterin Miriam Gruß (rechts) verabschiedete Claudia Heger in den Ruhestand. Foto: Iris Lutzmann (Archivbild)

Diese dankte unter dem Beifall aller Anwesenden Claudia Heger dafür, dass sie über viele Jahre die Fachgruppe Schulleitung in Schwaben erfolgreich und mit hohem Engagement geleitet habe. Als Nachfolgerin steht Ruth Kotzian aus Augsburg bereit, die sich abschließend kurz der Runde vorstellte.