Warum Boris Pistorius gut für den Bundeswehr-Standort Dillingen ist

Plus Es gibt einen neuen Verteidigungsminister – und SPD-Politikerinnen und Politiker in der Region sind von der Personalentscheidung überzeugt. Stimmen aus dem Kreis Dillingen.

Mirjam Steiner, SPD-Bürgermeisterin in Syrgenstein, antwortet schnell auf die Frage, wie sie den neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius findet: "Gut. Richtig gut sogar." Bei den ersten Namen, die als mögliche Nachfolger von Christine Lambrecht gefallen sind, habe sie kein gutes Gefühl gehabt. Keiner sei darunter gewesen, dem sie das Amt zugetraut hätte. "Aber das macht die Scholz-Politik für mich aus: Er befasst sich in Ruhe und intensiv mit den Themen. Erst wenn er sich einer Sache sicher ist, dann geht er damit an die Öffentlichkeit. Das finde ich gut", so Steiner weiter. Und mit dem neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius könne die Syrgensteiner Bürgermeisterin gut leben. Ihm traue sie die schwierige Aufgabe zu. "Seit dem Ukraine-Krieg ist sehr viel Druck im Kessel. Wir müssen in unserer Bundeswehr investieren", sagt sie.

