Am Montag hat für viele Azubis im Landkreis Dillingen das erste Ausbildungsjahr begonnen. In einer Wertinger Bäckerei und einem Buttenwiesener Elektro-Betrieb freut man sich über die Nachwuchskräfte. In Buttenwiesen gab es zuletzt auch mehrere Jahre ohne Auszubildende. Ein höheres Azubi-Gehalt soll das Handwerk nun gegenüber der Industrie konkurrenzfähiger machen.

Lioba Reiter