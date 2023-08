Landkreis Dillingen

vor 19 Min.

Wespen: Was tun, wenn's im Fenster summt?

Plus Die einen stören sie kaum, die andern haben panische Angst: Wespen sind im Sommer aktiv und bauen gern mal in den Rollladenkasten. Was also tun? Nachgefragt in Wertingen.

Von Lioba Reiter

Im ersten Stock eines Hauses in der Dillinger Straße in Wertingen summt es aus dem Fenster. Bei Monika und Peter Pienkny haben sich zwischen Fenster und Rollladen Wespen eingenistet. Seit Mai befindet sich das Nest bereits dort und es wird immer größer. Anfangs sei es höchstens zehn Zentimeter groß gewesen, erzählt Monika Pienkny. Mittlerweile nimmt das Nest den ganzen oberen Teil des Fensters ein. Wespennester in Rollladenkästen und auf Balkonen stellen im Sommer immer wieder ein Problem dar. Was kann man in solchen Situationen tun?

Angst vor den Wespen haben Pienknys nicht. Für sie gehören die Tiere dazu. „Wenn man die Wespen in Ruhe lässt, lassen sie einen auch in Ruhe“, sagt sie. Pienkny ist überzeugt, dass man schon Kindern beibringen sollte, keine Angst vor den Insekten zu haben. Oft helfe es, sich ruhig zu verhalten und die Tiere zu ignorieren. Sollten sie einem zu nahe kommen, könne man sie auch sanft wegschieben. Nur um sich schlagen dürfe man nicht, warnt sie. Das mache die Tiere dann aggressiv.

