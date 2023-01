Wetteraussichten für den Kreis Dillingen: Wie lange bleibt es winterlich?

Der Schnee bleibt liegen und die Temperaturen klettern auch nicht nach oben: So muss der Januar sein, wie unser Wetterbeobachter Benjamin Grimm sagt. Und danach?

Tagsüber ein wenig über null Grad, nachts frostig, garniert mit schneebedeckter Landschaft: So muss Winter sein. Und darüber ist unser Wetterbeobachter Benjamin Grimm auch sehr froh. Denn vor wenigen Wochen war es für die Jahreszeit viel zu warm. Am 7. Januar hat sogar im Kreis Dillingen schon der Hasel geblüht, die Allergiker haben es sofort gemerkt. "Aber jetzt ist es einfach winterlich und das bleibt die nächste Zeit auch so", sagt Grimm. Was bedeutet das?

Der Februar 2023 kann richtig kalt werden

Vergleicht man Wetterprognosen und Berechnungen, so könne man davon ausgehen, dass sich die Lage die nächsten drei Tage nicht groß verändert. Heißt: kein Niederschlag mehr. Die Tage sind trocken, teils neblig und mit dichten Wolken behangen. Benjamin Grimm erklärt, dass es dann auch nachts nicht ganz so kalt werden kann. "Tagsüber über dem Gefrierpunkt und bei Nacht circa zwei, drei Grad minus. Mehr, denke ich nicht", sagt er. Die Aussichten für das kommende Wochenende schauen dagegen aber anders aus.

Denn es deute sich wieder Schneefall an. Und auch ein weiter Blick voraus bis in die nächste Woche zeige, dass der Winter erneut richtig Gas gibt. Vor allem in Alpennähe könnten noch mal richtige Massen der weißen Flocken vom Himmel fallen. Aber: "Man muss es abwarten. Es kann sich immer alles auch anders entwickeln", erklärt Grimm. Denn schon vergangene Woche sei mehr Schnee angesagt gewesen, als tatsächlich dann gekommen sei.

Ein Wintersturm im Landkreis Dillingen?

Unabhängig davon, das betont Grimm deutlich, "befinden wir uns im Hochwinter, auch wenn die Tage schon länger werden. Der Winter ist noch lange nicht vorbei". Im Gegenteil. Vor allem in unserer Region zähle der Februar zum stärksten Wintermonat, da sei noch alles drin. "Von Wintersturm bis Frühlingserwachen", wie es der Wetterbeobachter erklärt.

Lesen Sie dazu auch