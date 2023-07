So kann der Wald im Landkreis Dillingen die Klimakrise überleben

Plus Auf 3200 Hektar wird in den Fuggerschen Stiftungswäldern bei Bocksberg, Laugna und Emersacker auf "Schützen durch Nützen" gesetzt. Welchen Einfluss das auf die Tiere und Pflanzen hat.

Der Schatten der Bäume schützt vor der Hitze des Sommertags, die Vögel zwitschern hoch in den Bäumen, und Käfer krabbeln über den Boden in den Fuggerschen Stiftungswäldern nahe Bocksberg. Der Wald ist im Sommer nicht nur angenehm kühl, sondern hilft auch gegen den Klimawandel. Denn die Bäume entziehen der Atmosphäre CO2, speichern Wasser, kühlen die Umgebung und bieten vielen Tiere und Pflanzen ein Zuhause.

Im Landkreis Dillingen gibt es auf 17.000 Hektar Wald, das entspricht 22 Prozent der Fläche des Landkreises. Davon gehören 51 Prozent Privatbesitzern, 21 Prozent sind Staatswald und 18 Prozent Kommunalwald. Etwa 3200 Hektar davon gehören zu den Fuggerschen Stiftungswäldern bei Bocksberg, Laugna und Emersacker. Durch deren Ertrag finanziert sich die Stiftung seit Ende des 18. Jahrhunderts. Die 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stiftungforstamts mit Hauptsitz in Laugna arbeiten nach einem besonderen Motto: Schützen durch Nützen.