Wie geht's den Modehäusern im Landkreis Dillingen?

Plus Vielerorts schließen Bekleidungsgeschäfte. In Augsburg steht ein Traditionshaus vor dem Aus. Händler im Kreis Dillingen haben verschiedene Strategien für die Zukunft.

Von Laura Gastl

Ein Einkaufsbummel in der Stadt: Der ist vielerorts nicht mehr das, was er einmal mal. Die Leerstände scheinen mehr zu werden. So wird etwa in Augsburg Ende April das traditionsreiche Modehaus Rübsamen schließen. Zeit, um einmal nachzufragen, wie es Bekleidungsgeschäften mit Geschichte im Landkreis Dillingen geht und was sie darüber denken. Wie richten sie sich auf die Zukunft aus?

Cathrin Schneider führt gemeinsam mit ihren Eltern Birgit und Hans-Peter das Modehaus Schneider, das seine Anfänge 1903 in Wertingen nahm. Heute gibt es mehrere Filialen, zum Beispiel auch in Dillingen und Meitingen. "Ich kenne Rübsamen schon immer", sagt die Geschäftsfrau und spricht von einem "Traditionsunternehmen". Sie sei überrascht und durchaus betroffen, dass ein "so tolles Modehaus" nun vor dem Ende stehe.

