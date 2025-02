Wie Yoga Frauen in den Wechseljahren helfen kann

Im Frühjahr 2025 rückt eine besondere Zeit im Leben einer Frau in den Fokus: die Wechseljahre. In dieser Phase im Leben von Frauen verändert sich das Zusammenspiel weiblicher Hormone aufgrund natürlicher Prozesse so, dass die Menstruationsblutungen unregelmäßiger werden und schließlich ganz ausbleiben. In Bayern befinden sich rund eine Million Frauen im Alter der Wechseljahre. Das Ausbleiben der Blutung ist die bekannteste Veränderung, die man mit den Wechseljahren in Verbindung bringt. Die veränderte Zusammenstellung der Hormone in den Wechseljahren kann aber zu unterschiedlichsten Beschwerden führen. Sehr häufig berichten Frauen von Hitzewallungen, Schweißausbrüchen, Schlafstörungen, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Leistungsverlust und Stimmungsschwankungen.

Hormonelle Umstellung bringt Beschwerden mit sich

Neben den unangenehmen Symptomen kommen noch die Gesundheitsfolgen aufgrund der hormonellen Umstellung während der Wechseljahre hinzu. Das Risiko, an Osteoporose zu erkranken, steigt an, es kann zu ungünstigen Veränderungen von Körpergewicht und Körperfettverteilung kommen. Der veränderte Fett- und Glukosestoffwechsel kann zusammen mit erhöhtem Blutdruck das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Die Beschwerden, die in den Wechseljahren auftreten, lassen sich auf verschiedene Weisen lindern. Ansprechpartner für eine Beratung sind die hausärztlichen Praxen oder Frauenärzte, so steht es in einer Pressemitteilung des Dillinger Landratsamtes.

Weiter heißt es, dass neben der medizinischen Beratung ein bewusster Umgang mit den Veränderungen eine Möglichkeit sein kann, die körperlichen und seelischen Veränderungen während der Wechseljahre anzunehmen und den Alltag gut gestalten zu können. Yoga als eine der ältesten Techniken zur Erhaltung der körperlichen, aber vor allem geistigen und seelischen Gesundheit kann eine Möglichkeit sein, diese Zeit positiv zu nutzen. „Mithilfe von Atemübungen und Körperhaltungen, den sogenannten Asanas, werden die Energie- und Nervenzentren im Körper aktiviert“, erklärt Kursleiterin Barbara Mahler. Der Körper wird beweglicher, der Geist klarer und die Seele ruhiger.

Schnupperstunden in Dillingen

Für Frauen ab 45 Jahren, die bislang aus unterschiedlichen Gründen an keinem Yogakurs teilgenommen haben, bietet der Sozialdienst des Gesundheitsamts Dillingen einen kostenfreien Schnupperkurs an. An drei aufeinanderfolgenden Terminen lernen die Teilnehmerinnen bei der Yogalehrerin Barbara Mahler eine ursprüngliche Form des Yoga kennen, die sich für Menschen jeden Alters, jeder Figur und jedem Grad an Beweglichkeit oder Unbeweglichkeit eignet.

Die Termine sind: Kurs 1 abends: 10., 19. und 24. März, je von 18.30 bis 20 Uhr; Kurs 2 vormittags: 11., 18. und 25. März, je von 8.30 bis 10 Uhr; Kurs 3 abends: 31. März, 7. und 14. April, je von 18.30 bis 20 Uhr. Bei Interesse wird um Anmeldung mit Angabe des Wunschkurses unter praevention@landratsamt.dillingen.de oder unter Telefon 09071/51266 gebeten. Die Plätze sind begrenzt, die Teilnahme ist kostenfrei. Es wird lediglich bequeme Kleidung benötigt. Eine Yogamatte und Getränke stehen zur Verfügung. Anmeldeschluss ist der 21. Februar. (AZ)